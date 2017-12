Drew Barrymore visează la eterna tinereţe

Actriţa americană, în vârstă de 34 de ani, care a debutat recent ca regizor, a declarat că este încântată de viaţa ei la acest moment şi că nu se teme de bătrâneţe. Drew Barrymore, care a debutat recent ca regizor cu pelicula „Whip It!”, crede că se va retrage în spatele camerei de filmat atunci când bătrâneţea va începe să-şi lase amprenta asupra imaginii ei. „Acesta este cel mai bun moment din viaţa mea, nu este deloc traumatizant. Nu cred că am fost vreodată mai fericită. Este ca şi cum cu cât trece timpul cu atât devin mai bună în ceea ce fac. Sarcina şi ridurile nu mă deranjează. Este un preţ mic pentru noua întelepciune din mintea şi din sufletul meu”, a declarat vedeta. „Dacă sânii mi se vor lăsa foarte mult şi totul va deveni foarte ridat şi îngrozitor, nu o să îmi fac prea multe griji. Pur şi simplu, nu voi mai apărea în faţa camerei. Nu este o problemă pentru mine pentru că îmi place să fiu producător şi regizor”, a mai spus Drew Barrymore, care are toate motivele să creadă în viitorul său în spatele camerei de filmare, pentru că filmul său de debut a primit numai cronici pozitive.

Actriţa, care are în prezent o relaţie cu actorul Justin Long, crede că sentimentul de mulţumire pe care îl are cu privire la viaţa ei se datorează imaginii ei. „Sunt fericită şi cred că fericirea te face frumoasă. Oamenii fericiţi sunt frumoşi. Devin un fel de oglindă care le reflectă fericirea”, a precizat aceasta.

Un alt motiv pentru care Drew Barrymore este percepută ca o actriţă tânără se datorează şi debutului său timpuriu. Aceasta a apărut pentru prima oară în faţa camerelor de filmat pe când avea doar 11 luni. Drew Barrymore a debutat în cinematografie în 1980, în filmul „Altered States / Eveniment periculos”, câştigându-şi celebritatea cu rolul din „E.T.” şi devenind cel mai cunoscut copil din lumea actorilor. A ales ulterior să îşi dezvolte cariera actoricească cu roluri de comedie. După o serie de filme mai puţin cunoscute, Drew Barrymore a apărut în câteva pelicule care s-au bucurat de succes, precum seria „Charlie`s Angels / Îngerii lui Charlie”, „Beverly Hills Chihuahua / Chihuahua de Beverly Hills” şi „He\'s Just Not That Into You / Despre bărbaţi şi nu numai”. Următorul film al său va fi „Everybody\'s Fine”.