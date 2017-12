Drifturi în mijlocul bulevardului Tomis

15:36:34 / 25 Septembrie 2014

Atentie soferi de duminica !!!

Am sa incerc sa bag in seama pe toata lumea , drift se face si cu tractiune fata daca ai frana de mana buna , dar nu faci cu fata ce faci cu spatele . Masina nu este o tigaie de 1000 de euro si soferul nu asculta manele deloc . Vreau sa vad o persoana din cele care au comentat ca sunt in stare sa isi faca propria masina cap- coada ca proiect sau sa aibe o masina din punct de vedere tehnic foarte ok. Daca mergeti cu autobuzul nu este vina nimanui si nu va da putere sa comentati cand nu aveti dupa ce bea apa.