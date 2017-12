Drifturi spectaculoase şi adrenalină la maximum, la Maritimo

Sâmbătă şi duminică, pe circuitul amenajat în parcarea de la Maritimo Shopping Center s-a desfăşurat etapa a doua a Campionatului European de Drift „King of Europe”, secţiunile Street Legal şi Queen of Europe. La startul secţiunii Street Legal s-au aliniat 26 de piloţi, inclusiv cele trei fete de la Queen of Europe, printre ei fiind şi 12 români.

La secţiunea Queen of Europe, arădeanca Ramona Rusu (BMW E30) a fost cea mai bună în calificările de sâmbătă, dar în concursul de duminică a fost întrecută de campioana europeană din 2013, irlandeza Danielle Murphy (Nissan Silvia S14). Poloneza Karolina Pilarczyk, clasată pe locul 3, a avut mare ghinion, maşina ei Nissan Silvia S14 cedând din motive tehnice la Constanţa. Duminică, ea a beneficiat de ajutorul cunoscutului drifter român Sorin Ene, care i-a împrumutat maşina lui pentru a concura!

Concursul de la Street Legal a fost mult mai disputat, iar în urma calificărilor de sâmbătă, doar 16 piloţi au obţinut dreptul de a evolua şi duminică. Dintre piloţii români, cel mai bun rezultat l-a înregistrat Răzvan Frăţianu (BMW E 36), care a ocupat locul 4 în clasamentul final, fiind învins în finala mică de campionul SL din 2013, bulgarul Alexander Yazov (BMW E30). Decisivă a fost eroarea gravă pe care a comis-o în prima manşă, când a greşit la schimbarea de mase. Ramona Rusu s-a clasat pe locurile 5-8, fiind eliminată de Yazov în sferturile de finală, iar Sorin Ene, Alexandru Podar, Marius „KNS” Mitrache şi Istvan Szabo au ieşit din primul tur al concursului eliminatoriu de duminică. În finala mare, bulgarul Pavlin Penev, care l-a învins pe Yazov în semifinală, a câştigat la mare luptă în faţa lui Tibor Hegedus (Ungaria). Maşinile celor doi au fost de departe cele mai bine pregătite, iar piloţii, ambii maeştri ai driftului, au ştiut să le stăpânească perfect.

La festivitatea de premiere desfăşurată la finalul etapei constănţene din King of Europe, un premiu special a primit Alin Grădinaru, în vârstă de 15 ani, cel mai tânăr pilot din concurs, care a fost... primul sub linie când s-au stabilit calificaţii pentru duminică.

„Puteam obţine mai mult astăzi (n.r. - duminică), dar a fost un moment în care adversarul a pus puţină frână în faţa mea. A fost însă şi greşeala mea, pentru că am mers mult pe exterior şi nu am mai putut să ţin pasul. Mulţumesc publicului pentru susţinere şi îmi pare rău că nu am putut să le ofer o victorie aici, la Constanţa”, a declarat Ramona Rusu. „A fost un weekend extraordinar de reuşit şi mă bucur că am adus o astfel de etapă din King of Europe Street Legal şi Queen of Europe, pentru prima dată în România. Ştiam că publicul constănţean este receptiv la astfel de evenimente şi mă bucur să văd că decizia de a nu percepe taxă de intrare a fost una corectă. Am avut un public extrem de numeros şi mă bucur că a putut vedea un concurs valoros, cu piloţi din toată Europa. Pe viitor, mi-aş dori să putem reveni aici, la Maritimo”, a afirmat principalul organizator român al competiţiei, Dragoş Chiţulescu.