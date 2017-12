Mii de pastile de droguri sintetice fabricate sub forma unor diamante sau care aveau imprimate imagini cu animale, inimi sau sigle ale unor mărci auto, ce urmau să fie vândute în cluburile din Capitală, au fost capturate în acest an de poliţişti, care au reuşit să anihileze peste 20 de grupări. Potrivit unor surse din Poliţie, anchetatorii bucureşteni din Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) au constatat apariţia pe piaţa drogurilor din Capitală a unor pasile de ecstasy fabricate sub forma unor diamante. Primele pastile de acest gen au fost capturate încă de acum trei ani, când acestea au început să apară în localurile din Centrul Istoric, zona Piaţa Universităţii, Piaţa Romană şi Herăstrău. Iniţial, stupefiantele aveau forma unui diamant de culoare roz, după care pe piaţa drogurilor au apărut pastile de culoare albastră, iar apoi, în două culori, şi verde deschis. Numai anul acesta, poliţiştii antidrog au anihilat peste 20 de grupări de traficanţi şi au confiscat aproximativ 5.000 de comprimate care erau destinate consumatorilor din Bucureşti. Conform anchetatorilor, în afara varietăţii de culori, astfel de pastile, de tip ecstasy, au imprimate diverse imagini cu păsări, animale, inimi, cercuri, logo-urile unor reviste pentru adulţi şi chiar sigle ale unor mărci auto de lux. Surse din cadrul BCCO au declarat că majoritatea drogurilor de acest fel sunt fabricate în Olanda, iar producătorii au trei motive pentru care inscripţionează pilulele. "Primul motiv este acela de a urmări până unde ajung mărfurile produse de ei. În al doilea rând, prin inscripţionarea pastilelor se ajunge şi la un limbaj cifrat, în sensul că persoana care vrea să cumpere îi cere traficantului o inimioară sau o anumită marcă de maşină. Al treilea motiv este de natură estetică", au spus sursele citate. Preţul de "producător" al acestor stupefiante porneşte de la 10-20 de eurocenţi pentru o pastilă şi ajunge, în Bucureşti, la 50-70 de lei.