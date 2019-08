Droguri la Vama Veche

Marţi, 13 august a.c., ora 23.00, jandarmii Grupării Mobile Constanţa care se aflau în misiune de asigurare a ordinii şi siguranţei publice în staţiunea Vama Veche, au observat cinci tineri care-şi confecţionau ţigarete artificiale (jointuri). La vederea echipajului, tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 20 de ani, au început să se agite, au mărit ritmul de mers şi s-au urcat într-un autoturism. Au fost somaţi, au coborât din autoturism şi li s-a făcut controlul corporal sumar şi al autovehicului.

În autoturism, pe podeaua din dreptul scaunului dreapta față, au fost găsite două țigarete confecționate artizanal, cu miros înțepător şi trei pliculețe transparente autosigilante ce conțin fragmente de comprimat de culoare bej. Pe locul din dreapta spate, s-au găsit într-un rucsac de culoare neagră, un dispozitiv de mărunțit tip grinder care conține în interior urme de substanță vegetală de culoare verde olive, două recipiente din plastic transparent ce au în interior substanță vegetală, sub formă de muguri, respectiv substanță sub formă de bulgări solizi, de culoare maronie, două pachețele din folie de aluminiu alimentar ce conțin substanță de culoare maronie, sub formă de bulgări solizi. În portbagaj, într-un alt rucsac s-au găsit o cutie metalică ce prezintă urme de substanță vegetală de culoare verde olive şi un pachețel din folie de aluminiu alimentar ce conține substanță vegetală sub formă de muguri.

Grinderul, recipientele din plastic, foliile cu substanţă vegetală, pliculeţele autosigilante şi ţigaretele găsite asupra lor vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor.