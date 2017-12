Droguri şi mezeluri

Manelistul Florin Salam şi-a câştigat, cu sinceritatea sa, locul în vizorul „Bârfei mondene” din această săptămână. Trubadurul kitsch-ului tremură de frica procurorilor, care nu prea s-au lăsat impresionaţi de muzica lui „de inimă albastră”. Salam a recunoscut în faţa anchetatorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) faptul că a prizat cocaină. A găsit şi scuze... dorul de soţia decedată.

Situaţia lui produce o dilemă: să încerc oare să conving medicul să-i prescrie bunicii văduve nişte marijuana? Oricum, beleaua cea mare pentru el, în acest moment, nu este neapărat riscul ca instanţele să îl trimită „la uscat”, ci pare să fie legată de copiii săi. Direcţia de Protecţie a Copilului s-a autosesizat şi încearcă să clarifice situaţia minorilor, pentru a concluziona dacă este cazul ca aceştia să rămână în grija tatălui sau a bunicilor. Motiv inspiraţional pentru manelist de a scoate noi piese.

Acum, însă, după ce a descoperit că „prafurile nu e bune”, manelistul promite să se facă „salam de casă”. A ieşit la rampă şi cu declaraţii şi sfaturi la un post de televiziune, spunând că exemplul său nu trebuie urmat, ca şi cum ar exista vreun dubiu în acest sens. Ba mai mult, manelistul le sugerează celor tentaţi de droguri să inspire nişte fum de tămâie decât fumul unor ţigări mai... altfel. „Mai bine mergeţi la biserică, plângeţi cu părinţii voştri, dar nu luaţi calea asta. Am motiv perfect pentru viaţa asta, am copiii mei, care sunt încă mici. Eu nu am consumat frecvent, se întâmpla să îmi fie greu, să mă ia un dor de soţia mea... Oameni buni, nu faceţi ce am făcut eu, oricât de supăraţi aţi fi! Mă interesează că azi sunt bine! Voi aţi putea să mă faceţi să greşesc din nou, dar nu o să fac asta“, a declarat Florin Salam. Cea mai interesantă parte a declaraţiei este cea din final: „Voi aţi putea să mă faceţi să greşesc din nou, dar nu o să fac asta”. Aţi înţeles?