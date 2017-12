Drogurile fac ravagii în familia lui Ryan O\'Neal

La o lună după ce au fost arestaţi în urma unei percheziţii efectuate în locuinţa lor din Malibu, California, starul filmului “Love Story” şi fiul său, Redmond, au fost puşi sub acuzaţie pentru deţinere de droguri. Ryan O\'Neal, în vîrstă de 67 de ani, şi fiul lui, Redmond, de 23 de ani, vor fi judecaţi în libertate fără cauţiune. Consumul de droguri i-a mai pricinuit probleme judiciare lui Redmond O\'Neal, fiul lui Ryan O\'Neal şi al actriţei Farrah Fawcett, celebră pentru rolul ei din “Îngerii lui Charlie”. Acesta a pledat vinovat în luna iunie, cînd a fost acuzat de posesie de heroină şi metamfetamină, un drog sintetic foarte puternic. A fost condamnat ulterior la trei ani de libertate condiţionată, iar o nouă sentinţă îl va trimite automat la închisoare.

Percheziţia din luna septembrie urmărea să verifice dacă tînărul O\'Neal respecta termenii eliberării condiţionate. Conform procurorului din Los Angeles, Ryan O\'Neal este acuzat de posesie de metamfetamină, iar fiul său este acuzat de aceeaşi infracţiune, la care se adaugă acuzaţia de posesie ilegală de medicamente eliberate pe reţetă. Cei doi au fost convocaţi pe data de 13 noiembrie în faţa tribunalului din Malibu.

Şi Ryan O\'Neal, nominalizat la Oscar în anul 1971, pentru rolul din “Love Story”, a mai avut probleme cu justiţia în 2007, cînd a tras un foc de armă în timpul unei dispute cu celălalt fiu al său, Griffin. Arestat pentru agresiune, actorul a fost eliberat ulterior. Ryan O\'Neal este şi tatăl actriţei Tatum O\'Neal, recompensată cu premiul Oscar pentru rol secundar în anul 1974, pe cînd avea doar zece ani. La rîndul său, Tatum O\'Neil are probleme cu drogurile şi a fost arestată în luna iunie, la New York, sub suspiciunea de cumpărare şi deţinere de droguri şi în luna următoare, fiind condamnată la plata unei amenzi modice.