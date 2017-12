Drone, roboți și zeci de gadget-uri în premieră, la Târgul IT Maritimo

Drone care zboară printre vizitatori. Roboți care își fac drum printre standuri. Zeci de gadget-uri scoase din cutie pentru prima dată la Constanța. Așa arată ediția a doua a Târgului IT & Gadget, care se desfășoară în acest week-end la Maritimo Shopping Center. Participă toate numele grele din domeniu, iar oferta este de-a dreptul impresionantă. Asus, spre exemplu, a adus ultrabook-ul ZenBook UX305 – grosime de 12,3 mm, greutate de 1,2 kg, design în formă de pană, corp din aluminiu solid și un ecran IPS anti-reflex cu o rezoluție de 3200 x 1800 pixeli. Cine îl cumpără primește gratuit și cel mai nou sistem de operare de la Microsoft, Windows 10! Epson prezintă, în premieră, trei proiectoare Home Cinema, care vă transformă sufrageria într-o veritabilă sală de cinema. Și n-ar fi târg fără super reduceri, nu-i așa? iStyle, cel mai mare retailer Apple din Europa Centrală și de Est, care are un magazin și la Constanța (chiar în Maritimo), oferă discount-uri de 12% la Mac și de 10% la iPad. Cât despre roboții amintiți mai sus, ei sunt creația elevilor de la Liceul Internațional de Informatică și au primit nenumărate premii internaționale. Tot ei prezintă și un joc video, realizat cu programul RPG Maker VX Ace, și o bază de date dedicată marilor companii. Iar dacă vreți să ieșiți complet din realitate, puneți-vă pe cap casca Oculus Rift și veți trăi, pentru câteva minute, într-o altă lume. Nu în ultimul rând, nostalgicii sunt așteptați la Retro IT & CPU Collection, unde îi așteaptă peste 1.200 de procesoare, de la primul CPU comercial Intel C4004, apărut în anii ’70, până la cele moderne. Bonus – calculatoare vechi, atât românești (HC91, HC85), cât și străine (Commodore, Amstrad, Spectrum). Târgul este deschis sâmbătă și duminică, între 10:00 și 22:00. Nu-l ratați!

Citește și:

Realitatea pălește la Târgul IT Maritimo!

Târgul de IT&Gadget 2015, ediţia a II-a, la Maritimo!