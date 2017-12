Drum de 14 milioane de euro în Răchiţele, satul natal al lui Boc

Una dintre cele mai mari probleme din România este infrastructura, care lasă pur şi simplu de dorit. Asta nu este însă o problemă pentru toate localităţile ţării. De exemplu, pentru asfaltarea drumului principal din Răchiţele autorităţile locale din Cluj au găsit 14 milioane de euro, pentru că este şoseaua din localitatea natală a premierului Emil Boc. Drumul respectiv duce până la casa părintească a lui Boc. Premierul Emil Boc a declarat, vineri, că drumul finanţat din fonduri europene din zona satului Răchiţele nu are nicio legătură cu locuinţa părinţilor săi sau a fratelui său, deoarece porneşte de la ieşirea din sat şi continuă 21 kilometri spre Padiş - Ponor, zonă turistică importantă. El a arătat că s-a informat în ultimele ore despre acest proiect. Întrebat dacă poate să dea detalii despre asfaltarea drumului cu pricina, el a răspuns: “Eu cred că primarul din comună vă poate da toate acele detalii. Nu am informaţii despre asemenea proiecte din fiecare comună din România”. În ajutorul lui Boc a sărit şi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean, care a declarat vineri că drumul din Răchiţele făcut cu bani europeni nu are legătură cu premierul şi nu trece prin faţa casei familiei sale.