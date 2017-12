Drum expres spre sudul litoralului

08:23:17 / 08 Septembrie 2016

mda

mda. in loc sa se ridice pasarele la toate trecerile de pietoni din Lazu,Agigea, Eforie, Tuzla unde in continuare for fi ambuteiaje si pietoni morti in incercarea de a traversa strada regulamentar. Problema nu se va rezolva decat partial. E doar o facilitate pentru rahatii ce vor sa ajunga mai repede la bulgari la all inclusive cu mancaruri reculese din cosul de gunoi.