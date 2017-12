Drum încă înzăpezit la Constanţa

A trecut mai bine de o săptămână de când Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) anunţau că în judeţul Constanţa nu mai există drumuri blocate. Bineînţeles că vorbeau despre drumurile judeţene şi cele naţionale, pentru că pe drumurile comunale există încă probleme. Aseară, la ora 20.30, la redacţia cotidianului „Telegraf“, un locuitor al judeţului Constanţa ne informa despre faptul că drumul care leagă comunele Seimeni şi Siliştea este în continuare înzăpezit. Mai mult, el a reclamat faptul că, deşi drumul este inutilizabil, nu există niciun indicator rutier care să avertizeze asupra acestui fapt. Reprezentanţii RAJDP ne-au confirmat că au primit şi ei o astfel de sesizare, precizând că niciuna dintre cele două primării nu are contract cu Regia pentru ca RAJDP să poată debloca Drumul Comunal (DC) 61. Primarul comunei Siliştea, Mihai Soare, a confirmat faptul că drumul este blocat, precizând totodată că în ultimele zile s-au făcut eforturi pentru remedierea situaţiei. La rândul său, primarul comunei Seimeni, Lucian Blaj, spune că pe respectivul drum este o cantitate foarte mare de zăpadă. ”Pentru a debloca drumul aveam nevoie de o freză de zăpadă. Costurile de închiriere a unei astfel de freze erau mult prea mari şi bugetul nu ne permitea o astfel de cheltuială. În aceste condiţii, împreună cu primarul din Siliştea am decis să lucrăm pentru deblocarea DC 61 cu utilajele proprii. Vorbim de un drum de aproximativ 7 km în câmp deschis, unde zăpada depăşea trei metri. Acum, după o săptămână de când au trecut toate codurile, zăpada încă are un metru şi jumătate. Intervenţia cu utilajele proprii a fost foarte dificilă. De altfel, în această seară (n.r. - aseară) ni s-a defectat wolla. Mâine (n.r. - astăzi) vom aduce alte utilaje pentru a continua deblocarea drumului. Noi lucrăm de cinci zile să rezolvăm această situaţie. Îi înţeleg pe locuitorii care fac naveta că este greu să ocolească peste 20 de kilometri, dar mâine (n.r. - astăzi) drumul va fi circulabil”, a declarat Lucian Blaj.