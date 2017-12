Drum lung până la asigurările private

Nu de mult, şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, spunea că asigurările private de sănătate ar putea juca un rol important în cadrul reformei noastre. La prima „vedere” lucrurile par extrem de simple, însă nu este deloc aşa, dacă luăm în calcul explicaţiile unor manageri de spitale. În vreme ce reprezentanţi ai băncilor din România văd cu ochi buni introducerea asigurărilor private de sănătate, frecându-şi deja mâinile de bucurie, implicit câştigurile lor fiind considerabile, managerii de spitale spun că până acolo este un drum extrem de lung. Este adevărat că şi ei apreciază pozitiv, pe de o parte, introducerea acestor asigurări, spunând că ar putea uşura presiunea existentă în prezent asupra sistemului public de sănătate. Teoretic, sistemul privat de asigurări de sănătate va permite oamenilor să aleagă acel tip de acoperire potrivit nevoilor specifice individuale. Reprezentanţii băncilor private sunt de părere că astfel am putea discuta despre un efect al responsabilizării populaţiei, care nu va mai avea aşteptări numai de la sistemul public de sănătate şi va avea posibilitatea să aleagă. De asemenea, integrarea asigurărilor private de sănătate va ridica nivelul competiţiei în cadrul sistemului. Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, este adeptul introducerii, în paralel, şi a asigurărilor private de sănătate, însă acesta nu poate fi folosit în acest moment, în lipsa unor prevederi legale. El a precizat că pentru aplicarea acestuia avem nevoie de un pachet minimal de servicii, dar avem nevoie şi de cuantumul de deductibilitate fiscală. „La noi este de 200 de euro pe an, de exemplu, însă am avea nevoie de cel puţin o mie de euro pe an”, a mai explicat managerul, care a adăugat că până atunci mai avem de aşteptat.