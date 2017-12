Drum nou de exploatare în Târguşor

Trepidaţiile rezultate în urma traficului greu sunt o problemă des întâlnită în comune. Vehiculele de mare tonaj, care depăşesc limita de viteză admisă în localitate, perturbă liniştea locuitorilor şi produc vibraţii care, în timp, pot deteriora locuinţele vechi, de multe ori construite din chirpic. În prezent, locuitorii comunei Târguşor se confruntă cu această problemă. Totuşi, din iunie, ei vor avea parte de mai multă linişte, deoarece vehiculele grele vor circula pe un nou drum, ce va ocoli comuna. Primarul localităţii, Dumitru Dragu, a reuşit să obţină fondurile necesare de la UE pentru proiectul său în valoare de 360.000 de euro, prin SAPARD, programul 125. Prin acest proiect, primarul doreşte să construiască o centură ocolitoare a comunei, care să lege drumurile judeţene 222 şi 225. Vor fi asfaltaţi aproximativ 2,8 km de drum, cu o lăţime de 3,5 metri. Proiectul a fost iniţiat în 2011, de către fostul primar al localităţii. Dragu l-a preluat în 2012, iar în toamna anului trecut, proiectul a fost deja implementat. În momentul de faţă, drumul este gata de asfaltare: „Drumul este construit de la zero. Am primit toate aprobările necesare într-un timp relativ scurt. Lucrările au început în forţă şi, în acest moment, drumul este 70% construit. Mai trebuie doar să se toarne asfaltul”. Până când va fi drumul gata, edilul mai are un singur obstacol de trecut: ”Drumul va trece peste două conducte de gaz, ce provin de la magistralele din apropiere. Compania de gaz va cerceta zona şi va lua măsurile necesare, pentru a le proteja. După ce vom primi acordul de la Transgaz, vom putea termina lucrările”, a declarat edilul. El speră că până la sfârşitul lui mai va începe asfaltările şi are şi un plan foarte bine definit: ”De la sfârşitul lunii vom putea turna covorul asfaltic, iar la jumătatea lui iunie, lucrările vor fi finalizate”. Sperăm că vremea şi birocraţia nu îi vor strica planul.