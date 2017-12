Drum tehnologic, în reabilitare, cu dublă folosinţă

Investiţia de un milion de euro pentru reabilitarea şi modernizarea drumului tehnologic de 6,4 kilometri care face legătura între localităţile Castelu şi Nisipari este aproape de finalizare. Banii au fost obţinuţi de la UE printr-un proiect depus de Primăria Castelu în urmă cu aproximativ doi ani. „Reabilitarea drumului de exploatare care face legătura între localitatea Castelu şi satul Nisipari era absolut necesară. Implementarea acestui proiect va rezolva două probleme: accesul fermierilor la terenurile agricole şi accesul mult mai facil al cetăţenilor de etnie musulmană la cimitirul musulman”, a declarat viceprimarul comunei Castelu, Antoneta Prodan. Ea a precizat că la Primăria Castelu au fost depuse, în decursul anilor, foarte multe solicitări în ceea ce priveşte facilitarea accesului către cimitirul musulman. „Locuitorii musulmani din Nisipari erau obligaţi să meargă cu cortegiul funerar pe drumul european, fiind expuşi la accidente. Din bugetul local nu am fi avut niciodată fondurile necesare pentru o astfel de investiţie. Lucrările au fost demarate la sfârşitul verii lui 2013, în prezent fiind terminată trecerea peste canalul de irigaţii. Sperăm ca, până când vremea se va înrăutăţi, să putem finaliza pietruirea drumului cât mai repede, pentru a putea fi folosit de locuitori. La Primărie au depus sesizări şi agricultorii care au terenuri între Castelu şi Nisipari, în care ne reclamau faptul că reabilitarea drumului tehnologic le-ar fi foarte benefică. Am avut mai multe discuţii cu fermierii şi am ajuns la concluzia că prin reabilitarea acestui drum venim în sprijinul agricultorilor, în sensul că îşi vor reduce semnificativ cheltuielile”, a spus viceprimarul.