Drumarii pichetează sediul CNADNR

Drumarii au primit aprobare pentru a picheta, astăzi, sediul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), nemulţumiţi de măsurile luate de conducerea companiei pentru a se încadra în fondul de salarii. Conform Federaţiei Generale a Sindicatelor Familia, care reprezintă interesele Sindicatului Drumarilor “Elie Radu” din CNADNR, sindicaliştii au nemulţumiri legate de modul în care compania a înţeles să respecte Contractul Colectiv de Muncă (CCM) încheiat în acest an, demarând o acţiune de protest între orele 11.00 şi 13.00. Ei susţin că semnarea CCM pentru 2013 a fost \"o mare păcăleală\" având în vedere că se doreşte reducerea salariilor personalului TESA cu procente ce variază între 10% şi 24%. “Din discuţiile purtate la negocierea CCM, nu a rezultat faptul că CNADNR nu are bani să plătească salariile. (…) Reducerea fondului de salarii este în medie de 20 la sută pentru fiecare Direcţie regională de drumuri şi poduri, iar directorii recurg la tot felul de măsuri pentru a determina salariaţii să accepte fie reducerea salariilor, fie acordarea de zile de concediu fără salariu, toate acestea sub ameninţarea concedierilor”, declară sindicaliştii, printr-un comunicat. Şi sindicalişti constănţeni vor lua parte la proteste.