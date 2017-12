Drumul alianţei PDL-PNL, nivelat de pedelişti

18:18:01 / 28 Martie 2014

Prin batai si amenintari

Stiam ca asa faceti voi politica ,cu pumnul in gura,presupun ca domnul "sex" gaby e o matahala ,sluga a lui mazare din aia care l- a batut pe fotbalistul Hamza,Aseara acest ''sex'' m-a amenintat ca ma omoara cu id T3Omor si m-am cam speriat, de nici nu stiu pe unde sa dorm la noapte.Auzi mai ''sex'', presupunem prin absurd ca ma omori,imi faci un bine, scap si eu in sfarsit de ILIESCU ,dar mai stii ca de asta nu scapi nici mort,o sa ma pomenesc cu trandafiri rosii plantati,pe mormant,o sa-mi schimbe crucea cu una vopsita in rosu cu sigla FRONTULUI SALVARII NATIONALE.