Drumul Ion Corvin - Cernavodă, reabilitat cu fonduri UE?!

PROIECT Ori de câte ori plouă mai puternic sau când nivelul Dunării creşte mult peste cotele admise, drumul judeţean (DJ) 223, care leagă partea de nord de cea de sud a judeţului, devine impracticabil, pentru că porţiuni întregi sunt inundate. Ca urmare a acestui lucru, în timp, carosabilul s-a deteriorat. Sătule să-l tot cârpească, autorităţile judeţene au întocmit un proiect pentru reabilitarea arterei. În primă fază, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) intenţionează să refacă porţiunea de drum cuprinsă între Cernavodă şi Ion Corvin, care este cea mai afectată şi măsoară aproximativ 40 de kilometri. „Costurile pentru reabilitarea acestei rute sunt imense, pentru că proiectul prevede, pe lângă asfaltarea propriu-zisă, şi lucrări de înălţare şi consolidare, dorindu-se a fi totodată şi un dig de protecţie la Dunăre”, a spus vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir. Şi, pentru că proiectul este complex, autoritatea judeţeană încearcă să refacă această porţiune din DJ 223 cu fonduri europene. „Prima încercare a fost eşuată, deoarece în timpul Guvernului PDL proiectul a fost aprobat, dar încadrat la categoria proiecte nefinanţabile. Adică, am fost respinşi cu felicitări. Aşa că am reluat procedurile, pentru că vorbim despre reabilitarea unui drum extrem de important, având în vedere că DJ 223 este cea mai rapidă cale de evacuare a locuitorilor din zonă în cazul unui accident la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Am putea spune că este un drum de importanţă naţională, chiar dacă el este încadrat în categoria drumuri judeţene”, a afirmat Cristinel Dragomir.

SOLUŢIE Vicepreşedintele CJC a adăugat că proiectul va fi depus la Agenţia de Dezvoltare Regională de la Brăila, în vederea finanţării. „Am găsit soluţia pentru ca proiectul să intre la finanţare cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi, ca atare, CJC a aprobat indicatorii tehnico-economici: studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic. Dacă se semnează contractul de finanţare, putem susţine procedura de licitaţie”, a mai spus vicepreşedintele CJC.