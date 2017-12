Drumul Județean Ion Corvin - Cernavodă, linie de apărare la Dunăre

Drumul Județean 223, care face legătura între comuna Ion Corvin și orașul Cernavodă, ar putea fi vedeta unui roman despre sfârșitul lumii sau despre locuri blestemate și bântuite de... ghinion. Nu există an în care această arteră rutieră să nu se inunde din cauza ploilor abundente sau a creșterii nivelului Dunării. Iar acest scenariu repetat la nesfârșit a dus, încet, dar sigur, la degradarea drumului până în stadiul în care a devenit un real pericol pentru cei care se încumetă să circule pe el. Despre reabilitarea drumului s-a vorbește de vreo patru ani, dar până acum nu s-a făcut nimic.

REABILITARE DE 155 DE MILIOANE DE LEI

Totuși, autoritățile județene anunță că povestea are un final fericit. În ședința de luni, 30 octombrie, consilierii județeni vor aproba finanțarea reabilitării drumului. Banii vor fi alocați de Uniunea Europeană prin programul Operațional Regional 2014 - 2020. În urma evaluării tehnico-economice, proiectul a fost notat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est cu 78 de puncte din 85 posibile. Cu alte cuvinte, autoritățile au făcut un pas important pentru a încheia, o dată pentru totdeauna, calvarul prin care trec toți cei care tranzitează drumul. Potrivit studiului de fezabilitate, este nevoie de peste 155 de milioane de lei (aproape 34 de milioane de euro) pentru reabilitarea și modernizarea DJ 223. Suma pare imensă, însă banii nu vor fi folosiți doar pentru o simplă asfaltare, ci se va lucra la întreaga structură de rezistență a drumului, care are 40 de kilometri, de la straturile de pământ până la ultimul strat de asfalt. Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, drumul va fi consolidat și înălțat, astfel încât să funcționeze ca un dig de protecție la Dunăre. Studiile premergătoare proiectului arată că lucrările vor dura cel mult doi ani. CJC nu este la prima tentativă de a repara DJ 223. În primăvara lui 2014, a fost lansată o licitație pentru reabilitarea arterei rutiere. La momentul respectiv, valoarea estimată a proiectului era de 30 de milioane de euro, iar perioada estimată a lucrărilor era de 18 luni. Reabilitarea DJ 223 este cu atât mai importantă cu cât artera rutieră reprezintă cea mai rapidă cale de evacuare a locuitorilor din zonă în cazul unui accident la Centrala Nucleară Electrică Cernavodă. „Vorbim despre reabilitarea unui drum extrem de important, având în vedere că sectorul dintre Cernavodă şi Ion Corvin este cea mai rapidă cale de evacuare a locuitorilor din zonă în cazul unui accident la Centrala Nucleară. Am putea spune că este un drum de importanţă naţională”, spun cei din conducerea CJC.