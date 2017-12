Drumul Nazarcea - Ovidiu intră în reabilitare

PROIECT DEMARAT. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a semnat, ieri, ordinul de execuţie a proiectului “Reabilitare şi modernizare de drumuri judeţene, Tronsonul DJ 228: DN22C (Nazarcea) - DN 2A (Ovidiu)”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară: 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 50,8 milioane lei, din care contribuţia proprie a CJC, în calitate de beneficiar, este de aproximativ 10 milioane lei. Valoarea contractului de execuţie a lucrărilor este peste 30,7 milioane lei fără TVA, iar execuţia lucrărilor se va desfăşura pe o perioadă de 17 luni calendaristice de la data primirii ordinului de începere. În cadrul proiectului vor fi efectuate lucrări de reabilitare a drumului pe traseul existent, ranforsarea structurii rutiere existente, lucrări de colectare şi evacuare a apelor pluviale, lucrări de poduri şi podeţe, trotuare, racordări cu drumurile laterale, parapeţi de siguranţă şi borne kilometrice, semnalizări şi marcaje rutiere, mutări şi protejări de instalaţii şi realizări de staţii de autobuz necesare pe traseul drumului. “Acest proiect se integrează perfect în eforturile pe care CJC le face pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din judeţul Constanţa. Se ştie foarte bine, avem proiectul de reabilitare şi de pietruire a drumurilor şi uliţelor din satele constănţene, avem proiectul de asfaltare a drumurilor pe care deja le-am pietruit. Încă de anul trecut am început un program foarte ambiţios de reabilitare a unor drumuri judeţene care fac legătura cu drumurile naţionale din judeţ pentru a facilita accesul către zonele de importanţă economică şi turistică a judeţului”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie.

GUVERN INDOLENT. Reabilitarea acestui drum foarte circulat putea începe mult mai devreme dacă legislaţia în domeniul achiziţiilor publice nu era atât de permisivă în ceea ce priveşte contestarea. „Din păcate, a trebuit să aşteptăm nouă luni pentru a finaliza această licitaţie, care a fost foarte contestată. Dacă vă aduceţi aminte, când am licitat corturile de salvare pentru litoralul românesc, am stat 11 luni în licitaţii. Acest lucru ar trebui să îi pună pe gânduri pe cei care guvernează ţara şi să facă schimbarea legislativă necesară pentru a se evita astfel de situaţii. Prin contestaţiile nesfârşite pierde judeţul Constanţa, pierd autorităţile locale, pierde România”, a declarat Nicuşor Constantinescu. El a adăugat că, la nivel guvernamental, gradul de incompetenţă este mult prea mare pentru a se percepe ceea ce este bine pentru ţară. „În loc să profităm de faptul că suntem graniţă a UE şi de faptul că putem atrage numeroase fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii, nu facem decât să îngreunăm procesul de absorbţie. La nivelul autorităţilor locale au fost alocate pentru perioada 2007-2013 20% din fonduri, restul de 80% fiind direcţionate către ministere. Noi ne batem între noi la nivelul autorităţilor locale pentru atragerea de fonduri, ajungându-se până în prezent la un grad de accesabilitate de 90% şi suntem abia în anul 2010. În acelaşi timp, la nivel guvernamental, până în prezent nu s-a reuşit decât absorbţia a 3,4%. Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, care nu iubeşte Constanţa, are la dispoziţie 4,7 miliarde de euro pe axa de drumuri şi autostrăzi. De ce nu îi foloseşte? Spune că nu are bani. Fals! România are bani europeni pentru drumuri şi autostrăzi. Pentru că banii europeni sunt verificaţi de funcţionarii UE, Guvernul nu poate face o autostradă cu milioane de euro mai scumpă decât se face în Europa. Altă explicaţie nu găsesc”, a mai afirmat Constantinescu.

Variante ocolitoare

Odată cu începerea lucrărilor, pe DJ 228 nu vor mai putea circula decât riveranii, drumul putând fi folosit şi în situaţii de urgenţă. Având în vedere restricţiile ce vor fi impuse, Consiliul Judeţean Constanţa a pregătit deja variantele ocolitoare. „Încă de anul trecut am început un program foarte ambiţios de reabilitare a unor drumuri judeţene care fac legătura cu drumurile naţionale din judeţ pentru a facilita accesul către zonele de importanţă economică şi turistică ale judeţului”, a afirmat Cristian Darie. Potrivit conducerii CJC, DJ 222, care face legătura între Medgidia şi DN 2A, dar şi drumurile comunale 61 şi 63 şi DJ 224, între localităţile Seimeni, Siliştea, Ţepeş Vodă, vor fi rutele ce pot fi folosite. „În primul rând, locuitorii judeţului Constanţa şi turiştii care vin pe litoral trebuie să cunoască aceste variante ocolitoare, pe care CJC împreună cu RAJDP le-au reabilitat pentru ca astăzi să începem lucrările la DJ 228. CJC a comandat 200.000 de pliante cu aceste variante ocolitoare pe care le vom distribui la staţia de taxare de la Feteşti, cât şi la punctele de informare. Sunt variante de ocolire pe care noi le-am făcut pe cheltuiala CJC, cu scopul de a fluidiza traficul”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.