Drumul pelerinilor

Un drum vechi de 1.500 de ani, folosit în trecut de pelerinii creştini, a fost descoperit în partea veche a oraşului Ierusalim. “După ce am înlăturat o parte din straturi, la o adâncime de 4,5 metri sub nivelul actual al străzii, am descoperit pietrele care erau folosite ca dale pentru pavarea drumului”, a precizat directorul sitului arheologic, Ofer Sion. Această stradă apare pe harta Madaba, un mozaic ce poate fi admirat în interiorul bisericii bizantine Sf. Gheorghe din Madaba, aceasta fiind cea mai veche hartă a Ţării Sfinte cunoscută până în prezent. În acea epocă, mii de pelerini veniţi din toată lumea creştină mergeau pe această stradă, a explicat Ofer Sion. Însă, din cauza circulaţiei intense din această parte a vechiului oraş, urmele acestei străzi vor fi din nou acoperite, peste câteva săptămâni, a adăugat Ofer Sion. Săpăturile arheologice au condus la descoperirea ruinelor unei clădiri construite ulterior şi a unui rezervor străvechi de apă, ce avea o înălţime de 12 metri şi o lăţime de cinci metri. Arheologii au descoperit, totodată, vase de ceramică, monede şi cinci greutăţi din bronz folosite pentru cântărirea alimentelor.