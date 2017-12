Drumul spre Austria al trupei Noa Dance, blocat

Trupa Noa Dance din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu şi-a adăugat în palmares încă o realizare remarcabilă: calificarea în competiţia Dance World Cup Austria 2012. Această performanţă a fost obţinută după ce adolescenţii conduşi de instructoarea Simona Tăut au trecut probele de... foc ale competiţiei Dance World Cup Romanian Qualifier, ce s-a desfăşurat, pe 10 martie, la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti.

„În cadrul concursului, am prezentat cinci dansuri. Am câştigat trei medalii - punctaj necesar pentru calificarea la finală, care, anul acesta, are loc la Villach, în Austria, între 25 şi 30 iunie - şi patru premii cu diplome, două locul I şi două locul al II-lea. Deci, din cinci dansuri, patru au fost premiate şi trei s-au calificat în finală”, a declarat Simona Tăut.

Din nefericire, există impedimente de ordin material care ar putea zădărnici efortul şi talentul membrilor Noa Dance: lipsa de fonduri face aproape imposibilă deplasarea şi, evident, concurarea, la finala din Austria. „Primarul Valer Iosif Mureşan, care ne sponsorizează activitatea de mai bine de patru ani, este foarte mândru de noi, dar criza e criză pentru toţi, iar ca să ne putem deplasa şi concura la finala din Austria vom avea mare nevoie de sponsori”, a spus coregrafa Simona Tăut.

În palmaresul celor de la Noa Dance se regăsesc Marele Trofeu al Concursului Naţional de Dans „Tărâmul copilăriei”, de la Botoşani şi premiul I obţinut la Festivalul Naţional al Teatrelor de Revistă pentru Copii de la Buşteni, pentru spectacolul „Vivat veselia”, realizat împreună cu trupa „Record”, care-şi desfăşoară activitatea sub egida Liceului Teoretic din Mihail Kogălniceanu, dar şi Premiul I la Festivalul Naţional de Dans „Romania Open 2011”, de la Năvodari.