Drumul spre nuntă, încheiat la spital

Cinci persoane au fost rănite, în noaptea de joi spre vineri, în urma a două accidente rutiere produse pe şoselele din judeţul Constanţa, la interval de câteva ore. Potrivit anchetatorilor, Ion Stoica, de 53 de ani, din Dâmboviţa, aflat la volanul unui Logan cu numărul de înmatriculare DB 06 CHC, se deplasa pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), dinspre Eforie Sud către localitatea 23 August. Ajuns în comuna Tuzla, şoferul a adormit la volan. În clipele următoare, Loganul a acroşat o maşină de teren marca Ford, parcată parţial pe carosabil. În urma impactului, Fordul a fost proiectat în gardul unei case din zonă. Accidentul s-a soldat cu rănirea şoferului Loganului, dar şi a doi pasageri, Cezar Manolache, de 51 de ani, şi Gheorghe Tiţă, de 50 de ani. Pentru scoaterea din maşina distrusă a bărbatului aflat pe scaunul din dreapta faţă a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”. „Am auzit o bubuitură. Am ieşit în stradă ca să aflu ce s-a întâmplat şi am văzut că Loganul lovise Fordul. Unul dintre cei aflaţi în Logan era blocat şi nu putea ieşi”, a povestit un localnic. „Am intervenit pentru scoaterea unei persoane care nu putea ieşi din maşină. Intervenţia a fost greoaie, din cauza poziţiei autoturismului, care intrase sub maşina de teren”, a declarat plt. adj. Bogdan Covalciuc, din cadrul ISU „Dobrogea”. Poliţiştii l-au testat pe şoferul Loganului cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Cei trei bărbaţi aflaţi la bordul Loganului se îndreptau spre staţiunea Costineşti, acolo unde ar fi urmat să participe la o nuntă.

DERAPAJ Câteva ore mai devreme, două fetiţe, de cinci şi respectiv patru ani, au fost rănite într-un accident rutier produs între localităţile Ovidiu şi Mihail Kogălniceanu, în jurul orelor 22.40. Poliţiştii de la Rutieră au stabilit că Felicia Popa, de 31 de ani, a condus un autoturism marca Daewoo Matiz, cu numărul de înmatriculare CT 17 BUS, dinspre oraşul Ovidiu către comuna Mihail Kogălniceanu. La un moment dat, aceasta a intrat în derapaj, din cauza carosabilului acoperit cu borhot care căzuse din remorca unui tir. În secundele următoare, maşina scăpată de sub control a părăsit carosabilul. „Circulam pe banda nr. 1 când s-a întâmplat totul. Am derapat din cauza borhotului de pe şosea şi am intrat în şanţ. Fiicele mele s-au rănit la cap şi la mijloc”, a declarat şoferiţa Matiz-ului. Cele două victime au fost transportate cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. La solicitarea poliţiştilor de la Rutieră, pompierii militari au sosit în zonă şi au spălat şoseaua, pentru ca traficul rutier să poată fi reluat în bune condiţii. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a petrecut accidentul rutier.