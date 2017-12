Drumul spre SuperBowl XLI

Runda a doua a play-off-ului din NFL a adus surprizele aşteptate doar în American Football Conference, acolo unde primele două clasate din regular season au fost eliminate! Cotate drept principale favorite la SuperBowl, San Diego şi Baltimore şi-au luat, deja, adio de la play-off, după numai un meci jucat! Avînd liber în primul tur al play-off-ului, graţie excelentului punctaj din sezonul regulat, San Diego Chargers şi Baltimore Ravens au avut de înfruntat două echipe care au terminat slab sezonul regulat, dar care erau socotite printre favorite astă-vară, în august, înainte de startul sezonului. Indianapolis Colts şi New England Patriots au confirmat pronosticurile din... august şi au trecut de Ravens şi Chargers, chiar dacă au jucat pe terenul acestora! Foarte disputate au fost şi meciurile din National Football Conference, partida de la Chicago necesitînd chiar prelungiri! Dar, deşi au fost foarte aproape de surprize, oaspeţii au eşuat pe final, astfel că finala NFC va opune cele mai bune echipe ale conferinţei din regular season. Rezultate înregistrate: Baltimore Ravens - Indianapolis Colts 6-15 (AFC); New Orleans Saints - Philadelphia Eagles 27-24 (NFC); Chicago Bears - Seattle Seahawks 27-24 (NFC); San Diego Chargers - New England Patriots 21-24 (AFC). În week-end-ul ce urmează sînt programate finalele conferinţelor, ultimul pas înainte de SuperBowl XLI: Chicago Bears - New Orleans Saints (NFC) şi Indianapolis Colts - New Englands Patriots (AFC).