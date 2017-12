Drumul SUA - România îi poate pune în pericol viaţa preşedintelui CJC!

În contextul numeroaselor discuţii, dezbateri, neînţelegeri şi abuzuri apărute în presă în ce priveşte situaţia medicală a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, aflat sub tratament în Statele Unite ale Americii, Compartimentul Comunicare al CJC vine cu documente medicale lămuritoare, imposibil de pus la îndoială, care certifică starea de sănătate a președintelui CJC. "Documentele sunt autentificate prin Apostila Convenției de la Haga din 1961, România fiind stat semnatar al acestei Convenții din 2001. Apostila garantează recunoașterea oficială prin lege a documentelor”, se arată într-un comunicat emis de CJC. Altfel spus, orice document cu apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea lui fără alte cerințe în oricare dintre celelalte țări semnatare. „În cazul de față, apostilarea este efectuată de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul New York, și certificată prin declarația lui Nicușor Constantinescu, în prezența unui notar din statul New York. Documentele sunt scrisorile medicale ale medicului Mohamad E. Allaf, șeful Clinicii de Chirurgie Robotică a Spitalului Universitar „Johns Hopkins“, Baltimore, statul Maryland, dar și un nou raport medical, eliberat în data de 2 iulie 2014, susținut de medicul Șerban L. Cocioabă, medic generalist, intern al clinicii Medical Metamorphosis, New York. Este de precizat faptul că fiecare document este apostilat și certificat separat, prin declarație în fața notarului”, se mai precizează în comunicat. Documentele au fost trimise pe 3 iulie, 2014, din SUA, via e-mail. „Trimitem aceste documente pentru o informare corectă a opiniei publice, cazul președintelui Nicușor Constantinescu fiind îndelung dezbătut în media, în ultima lună. Documentele vor ajunge în România prin DHL, pe format de hârtie, cel mai probabil în după-amiaza zilei de luni, 7 iulie, 2014", se mai arată în comunicatul CJC.

Cel mai recent raport medical reia diagnosticul şi recomandările celorlalte rapoarte, subliniind că preşedintele CJC nu este transportabil! Doctorul Șerban L.Cocioabă, medic generalist la Clinica Medical Metamorphosis din New York, a declarat, potrivit raportului: "Din punctul meu de vedere, văzând dosarul medical al pacientului Constantinescu, nu recomand transportul acestuia în România. Transportarea pacientului pe distanțe lungi poate pune în pericol viața pacientului și poate anula toate eforturile medicale făcute până acum pentru salvarea vieții acestuia".

