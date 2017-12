Drumuri de pământ, pietruite cu sprijinul CJC

PRIORITĂŢI Sfârşitul de an a prins multe administraţii locale din judeţ cu proiecte pe infrastructura drumurilor. De altfel, lipsa unor drumuri corespunzătoare pentru circulaţie este una dintre problemele cu care se confruntă multe primării din judeţul Constanţa. Însă lipsa banilor determină autorităţile să amâne astfel de investiţii pentru că sunt foarte costisitoare. Multe autorităţi locale au apelat la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) pentru a-şi acoperi nevoile urgente. Printre primăriile din mediul rural care au modernizat infrastructura rutieră la final de an se numără Cobadin şi Grădina. Primarii celor două administraţii locale spun că au făcut economie la bugetul local şi cu sprijinul CJC au reuşit, la final de an, să termine o parte din investiţiile ce vizau modernizarea drumurilor de pe raza comunelor.

DRUMURI PIETRUITE La Grădina, Primăria a colaborat cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa (RAJDP) pentru pietruirea tuturor drumurilor din comună. Primarul unităţii administrativ-teritoriale, Gabriela Iacobici, spune că în total au fost modernizaţi 15 kilometri de drumuri comunale în satul Grădina. „Lucrările de pietruire le-am început prin 2010, însă abia la finele anului trecut le-am finalizat. Investiţia s-a derulat pe măsură ce dispuneam de bani. Dacă nu aveam bani de la CJC nu aveam nicio şansă să realizăm acest proiect important pentru comună. Drumurile erau de pământ şi era o investiţie foarte necesară pentru comunitate. Acum oamenii sunt mulţumiţi că pot circula mult mai bine pe drumurile din Grădina”, a declarat Iacobici.