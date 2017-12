Drumuri fără zăpadă sau drumuri… ca şi până acum

Constructorii desemnaţi pentru întreţinerea drumurilor vor fi penalizaţi, din această iarnă, cu un procent din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere pentru nerespectarea timpilor de intervenţie, conform prevederilor contractuale, au declarat, ieri, surse din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).

ÎNTRE DOUĂ RELE… Această declaraţie pare că ar trebui să ne bucure dar, din păcate, noul ministru al Transporturilor se gândeşte la toate. Mai precis, după ce de o săptămână a împânzit paginile ziarelor cu ameninţări către firmele pentru întreţinerea drumurilor şi strategii în ceea ce priveşte sezonul hibernal care urmează, ministrul ne anunţă că, dacă lucrările de deszăpezire din acest an se fac cum trebuie, pentru anul următor… nu mai sunt bani de întreţinere a drumurilor! Aşa că, dragi români, nu vă adăpostiţi prea devreme sub umbrela declaraţiilor sforăitoare ale celei ce-a fost prima femeie ministru al Transporturilor! Sabia vorbelor şi strategiilor domniei sale are un tăiş îndreptat spre noi, cei plătitori de taxe şi o parte boantă care nu-i va răni niciodată pe ei, ceilalţi, cei care fac legea! Astfel, potrivit surselor, aproape 100 de milioane de euro sunt prevăzute pentru deszăpezire şi celelalte lucrări de întreţinere ce vor fi executate în iarna 2010-2011. \"În funcţie de intemperii, suma ar putea să crească la 150 milioane de euro, mai mult decât în 2009, când deszăpezirea drumurilor a costat Compania de Drumuri aproape 100 milioane euro. Toate acestea vor greva astfel bugetul lucrărilor pentru întreţinerea drumurilor naţionale în vara anului viitor. În 2011, bani pentru întreţinerea drumurilor nu vor mai fi\", mai spun sursele. Astfel, potrivit strategiei MTI pentru viitor, dacă la iarnă vom putea circula, drumurile fiind întreţinute (adică se va da zăpada de pe ele), la vară NU vom mai putea circula pentru că ne vom rupe maşinile din cauza gropilor! Mai comentăm?