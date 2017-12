Drumuri şi canalizare cu bani europeni

Un proiect de anvergură pentru comunitatea din comuna Cumpăna va fi finalizat în maximum două luni. Săptămâna aceasta a fost finalizată încă o etapă a proiectului prin care în Cumpăna au fost investite nu mai puţin de 2,5 milioane de euro. Banii au ajuns în comuna constănţeană după ce administraţia locală a întrunit toate condiţiile impuse prin Măsura 3.2.2. a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Concret, la Cumpăna a fost construit un after school, a fost extinsă reţeaua de canalizare, a fost reabilitat căminul cultural, au fost achiziţionate costume populare şi instrumente muzicale şi au fost pietruite şi apoi asfaltate mai multe străzi din comună. „Căminul cultural e gata, la fel şi canalizarea, pentru care am făcut marţi recepţia finală. Săptămâna viitoare vom recepţiona şi lucrările de la after school. Se mai lucrează la drumuri, dar în mai proiectul va fi gata în totalitate“, a declarat Gâju. Primarul a explicat că prin proiectul european reţeaua de canalizare a fost extinsă cu aprox. şapte km, pe 17 străzi, însă administraţia locală mai are de lucru până când vor fi introduse conducte pe toate străzile din localitate. Celelalte lucrări vor fi realizate însă prin alte proiecte, ce vor fi implementate de SC RAJA Constanţa. În privinţa drumurilor, edilul şef a explicat că banii europeni vor contribui la modernizarea a 10 km de drum repartizaţi pe 22 de străzi. „Se pietruieşte şi se toarnă asfalt doar pe străzile unde au fost introduse toate conductele în subteran, acolo unde s-au finalizat lucrările pentru reţelele de apă şi canalizare“, a spus Gâju.