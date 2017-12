Drumuri tehnologice pietruite în regie proprie, la Ciobanu

Primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu, preia modelul vecinului de la Hârşova, în sensul că doreşte realizarea unei părţi a lucrărilor de infrastructură în regie proprie. În acest sens a fost înfiinţată societatea Ciobănaşu Edilitar SRL, cu unic acţionar Consiliul Local Ciobanu. „Prin înfiinţarea acestei societăţi am creat 9 noi locuri de muncă. De asemenea, cu bani din buget, am achiziţionat o serie de utilaje pentru ca societatea să poată executa lucrări de pietruire, de asfaltare şi chiar de deszăpezire. Am luat această decizie pentru că este mult mai ieftin decât dacă am fi angajat o altă societate privată”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. El a precizat că, la nivelul comunei, au fost deja demarate lucrările de pietruire pentru 50 de kilometri de drum de acces dintre terenurile agricole. „Pe raza comunei Ciobanu avem o suprafaţă foarte mare de terenuri agricole. În perioadele ploioase, accesul proprietarilor este aproape imposibil. În urma unei discuţii pe care am avut-o cu agricultorii din zonă, am ajuns la concluzia că, pentru moment, pietruirea drumurilor de acces între terenurile agricole este prioritară”, a spus primarul.