După inundații

Drumurile distruse din Șipote, refăcute din fonduri proprii

Primarul comunei Deleni, Marian Dan: „Am reparat drumurile cum am putut. Ne-am descurcat singuri, am cumpărat peste 300 de tone de piatră și o tonă de motorină ca să refacem ce s-a stricat. Am fi avut nevoie, totuși, de un compresor, dar n