Drumurile naţionale din Constanţa vor intra în modernizări

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNANDR) va organiza o licitaţie, în luna aprilie, şi alte patru, în mai, pentru reabilitarea unor sectoare de drum naţional din judeţul Constanţa, valoarea totală estimată a contractelor fiind de 217,77 milioane de lei, inclusiv TVA. Niciunul dintre contracte nu va dispune de finanţare europeană, se arată în anunţurile de licitaţii ale companiei. Prima licitaţie, care vizează modernizarea DN 2A Hîrşova - Constanţa, pe o lungime de 21,8 kilometri, va fi organizată pe data de 15 aprilie, valoarea estimată a contractului fiind de 51,1 milioane de lei, iar durata lucrărilor, de 16 luni. Celelalte licitaţii vor fi atribuite pe data de 5 mai şi urmăresc reabilitarea a două tronsoane din DN 3 Bucureşti - Constanţa şi a unui sector din DN 3C şi DN 22 Rîmnicu Sărat - Constanţa. Astfel, contractul pentru modernizarea a 100 de kilometri din DN 22 are o valoare de 91,63 milioane de lei, iar lucrările trebuie finalizate în termen de 24 de luni de la data atribuirii. Pentru DN 3, primul contract în valoare de 20,8 milioane de lei se referă la reabilitarea a 17 kilometri, în termen de un an, iar al doilea contract, cu privire la refacerea sistemului rutier pe o lungime de 26 de kilometri, se ridică la 35,1 milioane de lei şi se va derula pe parcursul unui an.