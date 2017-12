DSJ şi CS Farul şi-au prezentat performanţele din 2008

Chiar dacă 2008 s-a încheiat, rezultatele obţinute la Jocurilor Olimpice de la Beijing continuă să fie un subiect de actualitate, mai ales că ciclul olimpic pentru Londra 2012 tocmai a debutat. Cele două subiecte au fost abordate şi în şedinţa de bilanţ a Direcţiei pentru Sport a Judeţului şi a Clubului Sportiv Farul, şedinţă găzduită vineri de sala de conferinţe a Hotelului “Ibis”. La această întîlnire au participat reprezentanţi ai cluburilor constănţene, dar şi personalităţi ale sportului românesc şi reprezentanţi ai autorităţilor locale: Monica Iacob-Ridzi - ministrul MTS, Gheorghe Hagi, Elena Frîncu - director DSJ, Ilie Floroiu - directorul general al CS Farul, Cristian Zgabercea - reprezentant al Consiliului Judeţean Constanţa, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie - Arhiepiscopul Tomisului, Mihai Ispas - consilier al preşedintelui COSR, Graţiela Vâjâială - preşedintele Agenţiei Naţionale Antidoping, iar în sală s-au aflat Răzvan Florea, Gina Handrea, Viorel Filimon, Nicoleta Grasu sau Anca Heltne. Întîlnirea a debutat cu un moment de reculegere în memoria celor care au părăsit pentru totdeauna familia sportului constănţean: Gheorghe Belu şi Claudiu Bujin. A urmat premierea fostelor glorii ale sportului constănţean, distincţiile fiind înmînate de ministrul Monica Iacob-Ridzi. Au fost premiaţi Carmen Marinescu - fostă componentă a lotului naţional de volei şi a echipei Farul, Traian Petcu, Veronica Negrean, Lucian Borcescu, Paul Lazăr, Ciocănel Alexe şi Omer Ismet Axeit, nefiind uitate nici cele două performanţe ale atletismului de la început de an: Nicoleta Grasu (aur la Cupa Europeană) şi Anca Heltne (bronz la Campionatul European).

Constanţa, în prim planul competiţiilor sportive

Cele mai importante evenimente ale anului trecut au fost ilustrate într-un documentar realizat de Neptun TV, DSJ şi CS Farul mulţumind pentru sprijinul, aproape unic în ţară, primit din partea autorităţilor locale, care au contribuit financiar şi logistic pentru organizarea la Constanţa a numeroaselor evenimente la nivel intern şi internaţional, cele mai reprezentative fiind Class One Romanian Grand Prix, meciurile România - Franţa şi România - Serbia, din preliminariile CM de fotbal, dar şi etapa finală a Turului României la ciclism. „Constanţa a sprijinit în 2008 reînfiinţarea MTS şi ne bucurăm că toate structurile politice au înţeles că sportul are nevoie de un minister. Echipele constănţene sînt pe primul loc la volei şi handbal masculin, sîntem aproape de finala campionatului cu echipa de volei fete şi cu mari şanse de a urca pe podium cu echipa de handbal fete. Toată lumea şi-a dat seama că sportul este important pentru noi şi pentru copiii noştri”, a spus Cristian Zgabercea, reprezentantul CJC. „Îmi doresc ca Federaţiile să fie mai obiective în selecţia sportivilor la loturile naţionale, iar cluburile mari să nu mai racoleze sportivii pe la competiţii. Chiar dacă la Jocurile Olimpice de la Beijing Constanţa nu a obţinut vreo medalie, cele două locuri şapte, prin Răzvan Florea la 200 m spate şi prin echipa de tenis de masă, nu sînt de neglijat. Cred cu tărie că 2009 va fi un an al revanşei, iar acest lucru este confirmat şi de rezultatele din atletism de la începutul anului”, a spus Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul. „Îi felicit pe toţi cei care s-au implicat în organizarea numeroaselor competiţii sportive la Constanţa. Este o provocare şi pentru mine, ca ministru, să-i încurajez şi pe cei din ţară să fie la fel de activi. Trebuie să încurajăm sportul de performanţă, dar nu îl vom neglija nici pe cel de masă”, a declarat Monica Iacob-Ridzi, care a adăugat că îşi va angrena proprii subordonaţi în activităţi fizice pentru a promova sportul: „Voi cere tuturor angajaţilor din cadrul MTS să meargă pe stadion şi să practice sport, să fim noi un exemplu pentru ceea ce înseamnă încurajarea sportului de masă. Voi da un exemplu, am făcut-o deja, am jucat tenis cu Ilie Năstase cînd am demarat campania România în mişcare. Voi juca şi fotbal cu Hagi, va fi mai greu să văd ce fac cu gimnastica, alături de Nadia Comăneci”.

Federaţiile, principalele vinovate de rezultatele slabe de la Beijing

Ministrul Tineretului şi Sportului, Monica Iacob-Ridzi, a criticat vineri, la Constanţa, federaţiile sportive, pe care le consideră vinovate de rezultatele slabe obţinute de sportul românesc în ultima perioadă, şi nu ministerul, iar dacă lucrurile nu se vor schimba, sportul românesc va avea rezultate şi mai slabe la Londra. „Cred că trebuie să clarificăm un lucru, şi acela că federaţiile de specialitate sînt cele responsabile de pregătirea sportivilor de performanţă, de modul cum selectează sportivii, de participarea la competiţii. Dacă acum nu facem ceva, la Jocurile Olimpice de la Londra vom vorbi de rezultate mai slabe decît la Beijing”, a afirmat Monica Iacob-Ridzi.

Hagi, premiat

Iniţiativa lui Gheorghe Hagi de a înfiinţa la Constanţa o Academie de Fotbal nu a trecut neobservată, “Regele” fiind răsplătit de cele două structuri sportive cu o diplomă de excelenţă. ”Nici nu a început Academia să funcţioneze şi deja vin şi trofee. Este un proiect frumos şi mare într-un oraş în care am crescut şi în care mă simt foarte bine. Constanţa este o zonă bogată, cu copii foarte talentaţi pe care-i putem da sportului românesc pentru că pînă la urmă tot ce se creşte aici ajunge la loturile naţionale”, a spus Hagi.