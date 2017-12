Duși de nas de intermediari ai angajărilor în străinătate?

Mare atenție atunci când apelați la serviciile firmelor de recrutare și de intermediere a angajărilor pentru muncă în străinătate, pentru că s-ar putea să vă treziți și cu banii luați, și fără slujbă. Au apărut tot mai multe firme care promit salarii foarte mari și plecări rapide în diferite colțuri ale lumii, uneori fără să ceară experienţă în domeniu, însă cele mai multe anunţuri de acest gen sunt ţepe, cărora, din nefericire, mulți le cad în plasă. Este și cazul lui Petru Ursu, din localitatea constănțeană Bărăganu, care, sătul de sărăcie, și-a căutat norocul pe internet. A găsit un anunț postat de o companie de plasare a forței de muncă având sediul în București, care promitea joburi în Germania. Oferta, cu un salariu de peste 1.000 de euro plus cazare gratuită, suna promițător, așa că, atunci când i s-a cerut să plătească un comision, bărbatul nu a stat deloc pe gânduri. ”Am văzut pe internet anunțul, am fost la București și am plătit 580 de lei pentru niște analize și pentru legalizarea unor acte. Trebuia să plec în Germania, în zootehnie, să îngrijesc vaci”, spune păgubitul. Petru Ursu spune că ar fi trebuit să plece la muncă de mai bine de o lună, însă reprezentanții firmei îl tot amână. ”Trebuia să plec pe 14 aprilie, când am sunat mi-au zis că vom pleca pe 22 aprilie, pe 29 și tot așa, iar acum nu îmi mai răspund la telefon”, se plânge Ursu. Bărbatul se teme că nu își va mai recupera banii.

NICIO ÎNȘELĂCIUNE? Reporterii cotidianului ”Telegraf” au sunat la numărul de telefon al firmei, însă reprezentanții companiei se apără și spun că nu este vorba de nicio înșelăciune. ”Este posibil să se fi întâmplat ceva cu angajatorul și din cauza aceasta să se fi amânat plecarea”, a spus unul dintre reprezentanții firmei Direct Job Placement, cea care se presupune că l-ar fi înșelat pe bărbatul din Bărăganu. Dacă s-ar fi informat înainte să plătească comisionul, așa cum ar fi trebuit să o facă, Petru Ursu ar fi văzut că, din păcate, situația lui nu este singulară. Aceeași ofertă a atras rapid amatori din toată țara, care au sperat la locuri de muncă bine plătite. ”Și eu am găsit pe net anunțul, am sunat și mi-au spus să vin cu banii și cu cartea de identitate pentru că locurile sunt limitate și se ocupă foarte repede! Mi-au cerut tot 580 de lei și mi-au spus că sunt pentru traducerea contractului și pentru transport, iar că plecarea este pe 25 octombrie. Sunt oameni care poate nu au bani de pâine, se duc să se împrumute pentru a pleca în afară să muncească și nimic. Păcat, pentru că sunt oameni disperați pentru a găsi un loc de muncă și se grăbesc fără să se informeze măcar puțin”, s-a plâns Cătălina, pe 2 octombrie anul trecut, pe un forum. ”Am fost și eu la București pentru așa-zisa semnare de contract. Am dat banii care mi s-au cerut, însă, după cum văd treaba, nu e bună. Am aflat adevărul, sau mai bine spus am deschis ochii bine, după ce am ajuns acasă și am citit mai bine contractul. Dureros e că oamenii merg în continuare la ei, dând banii fără să știe ce îi așteaptă”, a mărturisit și Ștefan, pe 4 noiembrie 2014. ”Ce putem face? Dacă nu ne recuperăm banii, trebuie totuși să facem ceva, nu pot rămâne nepedepsiți, pentru că iau bani de la oamenii care sunt disperați să plece undeva la muncă, pentru o viață mai bună!”, a spus Alina, pe 19 martie 2015.

LA CE SĂ FII ATENT Pentru a verifica seriozitatea unei firme de intermediere și de plasare a forței de muncă, primul pas îl reprezintă verificarea sa la Inspecția Muncii, dar și căutarea pe internet a site-ului firmei și a eventualelor comentarii despre ea. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța avertizează să nu semnați un contract de muncă ale cărui prevederi nu le înțelegeți. Cereți ca actul să fie redactat în limba română, pentru a fi sigur că ați înțeles toate prevederile sale. ”Contractul de mediere trebuie citit cu atenție înainte de a fi semnat. Atenție și la clauzele stipulate în contract! El trebuie să fie tradus în limba română și semnat de ambele părți, iar oamenii trebuie să solicite factură și chitanță pentru plata oricăror sume către firmă”, precizează purtătorul de cuvânt al ITM Constanța, Florina Vișan. Totodată, anunţurile referitoare la munci necalificate, dar plătite cu salarii foarte mari ar trebui să ridice un semn de întrebare. O alternativă sigură este să apelați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, unde sunt puse la dispoziție locurile de muncă prin reţeaua de joburi online EURES. Aici primiți consiliere, sunteți ajutați să vă întocmiți dosarul, iar totul este gratuit.