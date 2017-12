„Duș rece” pentru FC Farul în Cupa României

Întărită puternic în această vară, FC Farul Constanța a început sezonul cu un eșec, fiind învinsă în turul al IV-lea al Cupei României de o formație din Liga a 3-a, Delta Dobrogea Tulcea, scor 2-0, după prelungiri, într-o partidă disputată marți, la Babadag. Constănțenii au ratat numeroase ocazii de a marca, cele mai mari fiind irosite de Pătulea, și nu au știut să profite de superioritatea numerică, după ce Apostol a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. „Am întâlnit o echipă foarte bună, cum se găsește mai rar și la nivelul ligii secunde. Până la urmă, adversarii sunt mai omogeni, pentru că joacă de mult timp împreună, fiind, de fapt, fosta echipă de la Săgeata Năvodari. Nu avem însă niciun fel de scuză, dar nu este o surpriză atât de mare faptul că am pierdut. Nu am fost în apele noastre și este evident că avem probleme. Trebuie să arătăm o altă atitudine și mai multă dăruire pe teren. Mergem la Piatra Neamț, în prima etapă din campionat, să câștigăm cele trei puncte. Până sâmbătă avem timp să remediem deficiențele, plus că vor reveni și jucătorii accidentați”, a spus antrenorul principal al Farului, Constantin Gache.

CERTAȚI DE PREȘEDINTE În schimb, președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu, a fost mai dur la adresa jucătorilor. „A fost un joc echilibrat, în care am întâlnit o echipă bună, iar șansa a jucat un rol important. Am ratat ocazii monumentale, iar partida a fost decisă de o greșeală copilărească a noastră, pentru că am pus adversarul pe contraatac la golul lui Jianu, și de o execuție fenomenală a lui Vezan. Poate că acest duș rece va fi benefic pentru viitor și se va înțelege că nu joacă doar numele, ci trebuie să formăm o echipă și să avem atitudine. Am rămas corijenți la acest capitol și, în afară de Bratu, Ionescu și, pe alocuri, Cristocea, ceilalți jucători nu au arătat cu adevărat că au vrut să câștige. Poate că au tratat jocul de sus, gândindu-se că întâlnesc o echipă încropită, dar Delta a fost încropită pe axul unei formații de primă ligă, Săgeata. Sper că vom trage învățămintele necesare după acest meci”, a declarat oficialul constănțean. Jucătorii au părut destul de afectați după această înfrângere și speră să se revanșeze sâmbătă, cu o victorie în fieful Ceahlăului Piatra Neamț, în prima etapă din Liga a 2-a. „A fost clar că echipa care marchează prima va câștiga. Noi am irosit ocazii foarte importante, chiar și în situații de singur cu portarul. Trebuia să câștigăm, pentru că suntem Farul și, până la urmă, am întâlnit o formație din liga a treia, chiar dacă are jucători care au evoluat în prima ligă. Le mulțumim suporterilor, care au fost extraordinari, și ne pare rău că nu am reușit să câștigăm, dar sperăm să o facem la Piatra Neamț”, a spus portarul Bogdan Olaru.

EUFORIE PRINTRE TULCENI

De partea cealaltă, tulcenii au sărbătorit o calificare spectaculoasă și visează să ajungă în fazele superioare ale competiției. „Este o victorie mare, mai ales că mi-am învins mentorul, și sunt fericit că am câștigat. Am dominat, am avut multe ocazii și cred că echipa mai bună a câștigat. Vrem să mergem cât mai departe în Cupa României și încercăm să aducem o formație din prima ligă la Tulcea”, a spus antrenorul Deltei, Mihai Guliu. „Am obținut o victorie frumoasă, chiar dacă am avut un pic de noroc. Urez multă baftă Farului și sper să promoveze, pentru că are o echipă bună”, a adăugat atacantul Marius Jianu, marcatorul primului gol, care în sezonul trecut a evoluat pentru gruparea de pe litoral.