Dubaiul, dispus să găzduiască sediul ONU

Guvernul din Dubai s-a declarat dispus să găzduiască sediul ONU, în cazul în care organizaţia va decide să îşi mute cartierul general de la New York, conform unei idei vehiculate recent de revista americană “Forbes”. Autorităţile din Dubai s-au declarat, joi, pregătite să înceapă un dialog cu responsabilii ONU, pentru a le demonstra “avantajele Dubaiului”, printre care se numără localizarea, o reţea de transport care asigură legătura cu orice zonă a lumii şi o infrastructură modernă. În ultimii ani, Dubaiul a investit sume considerabile în construcţia de infrastructuri moderne, inclusiv o linie de metrou şi numeroase autostrăzi, însă a fost grav afectat de criza financiară mondială, în special în sectorul imobiliar. Emiratul a fost salvat in extremis, la 14 decembrie, de Abu Dhabi, care a oferit un ajutor de 10 miliarde de dolari, acesta permiţând conglomeratului public Dubai World să onoreze o datorie de 4,1 miliarde de dolari a companiei imobiliare Nakheel. Conform estimărilor, Dubaiul are o datorie publică de peste 100 de miliarde de dolari.