“Dublă” România - Turcia, în Liga Europeană la volei

În etapa a doua a Ligii Europene la volei, naţionalele României vor juca în deplasare, sâmbătă şi duminică, împotriva Turciei. Partidele se joacă la Ordu, oraş-port la Marea Neagră, situat între Samsun şi Trabzon, după următorul program: fetele de la ora 17.00, iar băieţii de la ora 19.30.

Naţionala feminină întâlneşte cea mai bună echipă din grupă, Turcia fiind şi gazda turneului final al Ligii Europene. Ambele formaţii au obţinut câte două victorii în prima etapă şi se întâlnesc în dispută directă pentru şefia clasamentului. „Cred că Turcia are cel mai bun lot din grupa noastră şi ne aşteaptă două meciuri foarte grele, mai ales că vom juca în deplasare. Şi Turcia va aborda jocul cu o uşoară teamă faţă de echipa noastră, pentru că România a obţinut cinci victorii în ultimele două săptămâni, la turneul din Franţa şi la Constanţa”, a spus Diana Neaga, coordonatoarea naţionalei şi a campioanei României, CSV 2004 Tomis Constanţa. „Este un examen important pentru noi, după cele două victorii obţinute împotriva Croaţiei. Întâlnim cea mai puternică echipă din grupă, chiar dacă Turcia are numai jumătate din lotul cu care a participat la Campionatul Mondial de anul trecut. În lot sunt şi jucătoare tinere, care însă provin de la cele mai bune trei echipe din Turcia, care în ediţia trecută au jucat semifinale de Liga Campionilor, Fenerbahce, Vakifbank şi Eczacibasi”, a declarat selecţionerul României, Darko Zakoc. Iată cele 12 jucătoare care au făcut deplasarea: coordonatoare - Neaga şi Miclea; universali - Mureşan şi Salaoru; centri - Albu, Nneka şi Sobo; extreme - Trică, Nemţanu şi Stanciu; libero - Manu şi Dimeny. Celălalt meci al grupei: Belarus - Croaţia.

Şi la masculin se întâlnesc primele două clasate în Grupa C, însă în acest caz toate cele patru echipe au acumulat câte o victorie în prima etapă! „Turcia porneşte ca favorită, însă în Liga Europeană este posibil orice. Aţi văzut că în prima etapă, în grupa noastră, fiecare echipă a câştigat câte un meci. Noi mergem acolo cu gândul să câştigăm ambele meciuri”, afirmă coordonatorul Cristian Bartha. „Toate echipele din grupa în care jucăm sunt de valoare şi au ambiţia să ajungă în Final Four. E greu de dat un pronostic. Turcia are un lot mai numeros decât al nostru, însă urmează să vedem ce jucători va nominaliza antrenorul”, spune selecţionerul Stelian Moculescu. Iată jucătorii care au făcut deplasarea: coordonatori - Bartha şi Moisa; universali - Gontariu şi Roman; centri - Stancu, Birău şi Mihalcea; extreme - Olteanu, Voinea şi Borota; libero - Feher şi Mărieş. Cealaltă dispută din Grupa C: Slovacia - Belarus.