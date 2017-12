Dublă de argint pentru Cosmin Simion

Campion european şi mondial de juniori, Cosmin Simion şi-a confirmat valoarea la Campionatele Europene de kaiak-canoe pentru tineret, desfăşurate în perioada 12-15 iulie, la Montemar O’Vello (Portugalia). Constănţeanul, care are dublă legitimare, LPS “Nicolae Rotaru” - CS Agigea, a fost prezent la startul a trei probe, reuşind să adune două medalii de argint. Astfel, sportivul pregătit de Ionel Raţă, Valeria Cîrjaliu şi Cosmin Raţă a făcut parte din echipajele tricolore clasate pe locul secund în proba de canoe 2x500m şi 4x1000m, dar şi din cel care a ocupat locul 5 la canoe 2x1000m. “Speram la medalii, dar ştiam că va fi un concurs foarte puternic. În plus, Simion are doar 20 de ani, este la al doilea an de tineret, iar trecerea de la juniori la seniori este extrem de dificilă. În aceste condiţii, rezultatele obţinute sunt excelente şi confirmă performanţele de la juniori. Totodată, arată încă o dată că Simion reprezintă una din marile speranţe pentru Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016”, a declarat antrenorul Ionel Raţă. La concursul din Portugalia a participat şi Cristina Şerban, un alt sportiv de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Agigea, aflat în primul an la tineret, care a reuşit să se califice în finala probei de kaiak 200m, încheind competiţia pe locul 9. “Am reuşit să obţinem aceste rezultate graţie sprijinului primit de la Consiliul Local Agigea şi de la primarul Cristian Cîrjaliu, care ne-au ajutat financiar în perioada de 2 ani scursă de la înfiinţarea acestui club, CS Agigea. De altfel, clubul a luat fiinţă din dorinţa de a-i ajuta pe sportivi la trecerea de la juniori la seniori. Este singura noastră şansă de a păstra sportivii şi a rivaliza cu Steaua şi Dinamo, iar în acesta condiţii sprijinul financiar pe care-l primit reprezintă un adevărat balon de oxigen”, a completat antrenorul Ionel Raţă.