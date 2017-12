Dublă dificilă pentru voleibalistele tricolore în Hexagon

După ce a debutat cu două victorii în faţa Turciei, reprezentativa de volei feminin a României îşi continuă parcursul în Liga Europeană cu alte două partide de foc. Sîmbătă (ora 20.00, în direct la TVR 2) şi duminică (ora 17.00, în direct la Neptun TV), la Saint-Die-des-Vosges, elevele lui Bogdan Paul se vor duela cu principala adversară la un loc în Final Four din Grupa B, Franţa. Misiunea se anunţă însă una dificilă, mai ales că spre deosebire de partidele cu Turcia, din echipa României vor lipsi două dintre jucătoarele de bază, Sabina Miclea şi Daiana Mureşan. Echipa tricoloră pare să aibe totuşi un as în mînecă, Miclea urmînd a fi substituită de Alice Kapelovies, jucătoare ce evoluează în Franţa, la clubul Tfoc Terville-Florenge, şi care cunoaşte foarte bine stilul de joc al franţuzoaicelor. „Mă bucur pentru Alice că va debuta pentru România în aceste două meciuri. Este o coordonatoare potrivită pentru acest lot. Are o vîrstă pe care noi ne bazăm în această competiţie şi cunoaşte stilul de joc al francezilor. S-a descurcat bine în acestă săptămînă la antrenamente şi sperăm să o facă la fel şi la sfîrşitul săptămînii. Nu este totuşi bine pentru noi că mergem la o competiţie de un asemenea nivel fără a doua coordonatoare aptă de joc, Niţulescu fiind accidentată”, a spus Bogdan Paul, antrenorul echipei tricolore. În vîrstă de doar 19 ani, Kapelovies speră într-un debut cu dreptul la echipa naţională, în cadrul căreia s-a integrat foarte bine încă de la sosire. „Mă simt foarte bine alături de fete şi sper să debutez cu dreptul şi să facem un rezultat cît mai bun. Este adevărat că Franţa este o contracandidată puternică, dar noi sperăm să cîştigăm. Sper să ne descurcăm cît mai bine şi să arătăm că putem face faţă cu bine şi unei echipe care are în componenţă jucătoare mai experimentate. Am vrea ca lumea să zică din nou că plecăm cu şansa a doua şi noi să cîştigăm”, a spus jucătoare care a activat în trecut la Rapid, IOR şi Dinamo Bucureşti. „Am păşit cu dreptul în acestă competiţie şi sperăm să rezistăm şi în meciurile cu Franţa. Asta ne dorim cu toate că ne lipsesc două componente de bază, dar noi sperăm să le suplinim absenţa. Ne-am acomodat în această săptămînă cu Alice, care se descurcă bine”, a spus Alexandra Trică, cea care va fi titulară în partidele din Hexagon. Aflate pe primul loc în Grupa B, după cele două victorii cu 3-0 obţinute în faţa Marii Britanii, franţuzoaicele sînt principalele contracandidate ale echipei tricolore la ultimul bilet al grupei rămas disponibil pentru calificarea în Final Four.