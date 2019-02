Dublă înfrângere, la „masa verde”, la Trofeul „Telegraf”

07:18:21 / 06 Februarie 2019

Asta mai lipsea

La situatia jalnica in care a ajuns acest turneu de veterani(totusi nu este cel mai vechi) asta mai lipsea. Dupa ce anul trecut trofeul a ajuns in mainile unei echipe sabotata de competitori in urma unui singur meci,acum aflam ca putinele(unii zic foarte putine) participante sufera la capitolul corectitudine fata de regulament,adica fata de competitie