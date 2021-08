Dublă lansare de carte la Biblioteca Județeană Constanța

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman" Constanța,cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 104 A,organizeazăJoi, 29 iulie 2021, ora 18.00, în Aula Bibliotecii,o dublă lansare de carte:

Ottilia Ardeleanu,Timpul meu se măsoară în inimi pe care le ating, poezie, (Ex Ponto, 2020),Poezie în mintea goală, poezie, ediție bilingvă, traducere Pere Bessó (Ex Ponto),Când tac și tu mă asculți, poezie, (Junimea, 2020), va recita actrița Dana Cojan (Facultatea de Arte), șiConstantin CostachecuHaz de necaz (Ex Ponto, 2019), proză scurtă șiÎmblânzitorul de stele(Ex Ponto, 2020), roman.

Membră a Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România,Ottilia Ardeleanuscrie poezie cu ceva din verva vezicantă și declarativă a poețilorbeat, o poezie a revoltei, adresativă, beligerantă, mustind de energie. Nu e loc pentru liniște în ea, ca și cum ceea ce este de spus nu încape în haina strâmtă a poemului, ca și cum verbul poetic are nevoie de gesticulație, de o contrapondere, de ceva care să-l contrazică.

Membru al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România,Constantin Costacheeste printre puținii prozatori români, dacă nu chiar singurul, care mai scrie despre aventurile pe mare. Fostul comandant de navă are la dispoziție cunoștințele necesare pentru a face veridică o astfel de aventură maritimă, dar și forța epică a prozatorului de cursă lungă care stăpânește tehnica suspansului și stimulează curiozitatea cititorului.

ActrițaDaniela Cojan, de la Facultatea de Arte a Universității Ovidius din Constanța, va susține un recital din poezia Ottiliei Ardeleanu.

Cărțile autorilor vor fi prezentate de către:Angelo Mitchievici,Ovidiu DunăreanușiCorina Apostoleanu.

Lansarea se încheie cu o sesiune de autografe, iar Ottilia Ardeleanu și Constantin Costache vor răspunde întrebărilor presei.

Evenimentul face parte dintr-o serie de lansări de carte care vor avea loc pe tot parcursul lunii iulie, în Aula Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman" Constanța, promovând atât autorii Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, cât și autori prestigioși din țară.