Dublă lansare de carte la Biblioteca Judeţeană

Aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” a fost, ieri, gazda a două lansări editoriale deosebite. Primul eveniment a fost reprezentat de lansarea volumului „Voci din Agora”, precum şi a noului număr al revistei „Agora”. Volumul cuprinde 20 de interviuri cu personalităţi de marcă ale Constanţei, precum şi cîteva interviuri pe care cititorii fideli ai revistei „Agora” au avut posibilitatea să le urmărească în această publicaţie, de-a lungul timpului. Cartea „Voci din Agora” a fost realizată de Tudor Costache, în colaborare cu scriitorul Ion Dan Voicu.

Alături de cei doi scriitori şi jurnalişti, au mai fost prezenţi, în Aula Bibliotecii Judeţene, preşedintele Uniunii Scriitorilor - Filiala Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu, cîteva dintre personalităţile intervievate de cei doi autori, prieteni ai acestora şi tineri pasionaţi de literatură. Printre cei care au luat cuvîntul la manifestare s-a numărat şi prozatorul Ovidiu Dunăreanu, care vorbit despre noul volum „Voci din Agora”, dar şi despre cei doi autori care, potrivit preşedintelui USR-Filiala Dobrogea, sînt doi jurnalişti cu un condei aprig, sincer şi nervos, care s-au impus în spaţiul cultural constănţean. Printre cei intervievaţi de cei doi autori se regăsesc: Florin Pricop, Rodica Mătuşa, Ion Moiceanu, Ion Zamfir, Ioan Roman, Gheorghiţă Voicu. „În carte sînt intervievaţi medici care îngrijesc bolnavii de lepră, medicul care a îngrijit toată viaţa bolnavul de SIDA, constructori dobrogeni, medici care se ocupă de bolnavii de plămîni, profesori cu vocaţie. Lucrarea cuprinde interviuri cu oameni valoroşi şi prezintă realităţi care ar trebui să rămînă în conştiinţa publicului”, a spus scriitorul Tudor Costache. „Amîndoi am realizat interviurile, am cuprins, în această carte, oameni din toate domeniile, crîmpeie din viaţa oamenilor, sînt lucruri care vin de la sine. Nu am putut să cuprindem în această carte pe toţi cei pe care i-am intervievat. Cu siguranţă va mai exista un volum cu Voci din Agora”, a spus Ion Dan Voicu.

De asemenea, la Biblioteca Judeţeană a avut loc, tot ieri, lansarea volumului „Imagine şi Text în Haiga”, lucrare care aparţine lui Ion Codrescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea. Recenta apariţie editorială este dedicată culturii japoneze şi vine să completeze o parte din golul de înţelegere a Extremului Orient, a interconexiunilor din interiorul spaţiului oriental, care, adesea, este privit ca un conglomerat indistinct din perspectiva europocentristă. Acest volum încununează pasiunea lui Ion Codrescu pentru cultura japoneză, pasiune susţinută de un efort intelectual exemplar pentru documentarea de la sursă.