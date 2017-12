Aula Bibliotecii Judeţene Constanţa a găzduit, sâmbăta trecută, o dublă lansare de carte. La evenimentul organizat de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate - Filiala Constanţa, au fost prezentate volumele „Generalii de armată!“, autor col.(r) Remus Macovei, şi „Lupta cu strigoii“, autor col.(r) Lică Pavel. „Această carte este deosebit de dureroasă pentru orice militar. În ea este prezentată influenţa nefastă a amestecului politicului în armată. Pentru cei 68 de generali de armată avansaţi în perioada 1947-2012 sunt prezentate adevăratele cariere militare. De asemenea sunt prezentate cazurile de trădare naţională şi corupţie în care au fost implicaţi o bună parte din cei consideraţi elita armatei române“, a declarat prof. univ. dr. Marian Cojoc, de la Universitatea „Ovidius“, din Constanţa, referitor la volumul „Generalii de armată!“. „Am început să lucrez la această carte la începutul acestui an, când am descoperit o listă cu avansările a 68 de generali cu patru stele. Am încercat să aflu care sunt faptele de arme pentru care au obţinut gradele şi aşa au ieşit la iveală aceste aspecte. Cel mai greu a fost să urmăresc ediţiile Monitorului Oficial pentru a găsi aceste decrete“, a declarat col. (r) Remus Macovei.