Dublă lovitură pentru USR. Partidul și președintele său, bănuiți de afaceri necurate

În vara anului trecut, Uniunea Salvați Bucureștiul, un ONG înființat pentru a „veghea la bunul mers al lucrurilor în capitala țării“, reușea să rupă gura târgului la alegerile locale, obținând în București aproximativ 25% din voturi, aproape dublu cât PNL. Euforici după acest rezultat răsunător, cei de la Uniunea Salvați Bucureștiul și-au propus să încerce marea cu degetul și să candideze la alegerile parlamentare, unde sperau să dea din nou lovitura. Pentru asta, Uniunea trebuia să se transforme într-un partid adevărat, cu statut, filiale etc. Ca prin minune, în numai câteva săptămâni, Uniunea Salvați Bucureștiul (USB) s-a transformat în Uniunea Salvați România (USR). Rapiditatea cu care s-a extins la nivel național a surprins pe toată lumea și mulți s-au întrebat, pe bună dreptate, de unde au bani cei ce conduc respectiva organizație să investească în această mega-transformare. Asta în condițiile în care, după cum bine se știe, cheltuielile pentru dezvoltarea unui partid sunt imense, iar procesul necesită timp. Pentru USR, însă, lucrurile s-au mișcat extrem de rapid. Am putea spune că Uniunea a crescut ca în basmele cu Făt-Frumos, adică s-a dezvoltat în șase luni cât alte partide în cinci ani. Evident, în preajma alegerilor parlamentare, au apărut tot felul de zvonuri precum că finanțarea USR este necurată și că o parte din bani ar veni prin ONG-uri chiar de la celebrul miliardar american George Soros, care ar avea interes direct pentru a controla economic și social România. Zvonurile au fost alimentate și mai mult în condițiile în care procurorii au deschis dosar penal pentru USR, după ce pe listele cu finanţatorii Uniunii Salvați România au apărut zeci de persoane fără niciun venit și fără adăpost. Mai mult decât atât, procurorii au descoperit că mai bine de un milion de lei au ajuns din străinătate în conturi deschise pe numele unor persoane fără domiciliu. Jurnaliștii din presa centrală au susținut că președintele Uniunii, Nicuşor Dan, obişnuia să primească bani în contul personal, pentru ca mai apoi să-i transfere în contul de campanie. Potrivit surselor, problema a fost inițial semnalată de Autoritatea Electorală Permanentă, iar cazul a ajuns în atenția procurorilor. Biroul de Presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat, prin intermediul unui comunicat de presă remis Mediafax, că dosarul penal este deschis chiar de la începutul anului, pe rolul Secției de urmărire penală și criminalistică. „Este începută urmărirea penală cu privire la faptă, pentru delapidare, spălare de bani și conflict de interese", se arată în comunicat. Vizate ar fi finanțările online pe care partidul condus de Nicușor Dan le-a primit în timpul campaniei electorale și modul în care au fost folosite sumele primite. Lovit în moalele capului cu acest dosar, președintele USR, Nicușor Dan, a declarat că nu știa de anchetă.

NICUȘOR DAN, BĂNUIT CĂ A „PALMAT“ UN TEREN DE UN MILION DE EURO

Și cum nicio belea nu vine singură, președintele USR, Nicușor Dan, este bănuit de afaceri necurate cu terenuri. Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la Antena 3, declaraţia de avere a liderului USR ridică multe semne de întrebare. Concret, Nicușor Dan a declarat în numeroase rânduri că locuiește într-o garsonieră închiriată în zona Piața Gorjului, alături de partenera sa de viață și copilul lor. Cu toate acestea, actualul deputat a cumpărat în 2007, în perioada de boom imobiliar, 7.460 mp de teren intravilan în stațiunea montană Predeal, care, potrivit calculelor specialiștilor imobiliari, ar valora aproximativ un milion de euro. Sursa arată că, pentru achiziționarea terenului, Nicușor Dan a făcut un credit bancar de 72.791 de euro, restul de bani fiind plătiți din economii?! Întrebat de jurnaliști de unde a avut diferența de bani pentru a achita acel teren, liderul USR a declarat: „Este un teren pe care am plătit 170 - 180 de mii de euro. Banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro... Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de euro. Am făcut nişte părţi sociale dintr-o firmă pe care o deţineam, cu un an înainte, Atlas Computer, aveam nişte părţi sociale. Această firmă a fuzionat cu o altă firmă, Proca. Doar pe acele părţi sociale am primit 150.000 de euro", a afirmat liderul USR. Cu toate acestea, declarația sa de avere ridică mari semne de întrebare, ceea ce i-ar putea face curioși pe cei de la Agenția Națională de Integritate.