Dublă specializare pentru asistenţii medicali

09:43:37 / 17 Februarie 2016

dubla specializare

Buna dimineata, am si eu o intrebare! Daca am doua scoli de postliceala sanitara,una de A.M.G. si una de Balneofiziokinetoterapie,fiecare de 3 ani ar trebui sa mi se adauge la salariu ceva in plus?Mentionez ca din 2012 pina in august 2015 am lucrat ca A.M.G. ,iar in septembrie am dat gradul principal pentu generalisti si mi sa spus ca acum fiind pe alta specialitate nu mi se acorda banii care se dau la grad,sau o marire de salariu pentru a doua specializare.A doua specializare am facuto ca am vrut eu ,nu am fost trimisa de catre spital.Acest spital are contract cu casa ,dar suntem platiti chipurile de primarie.