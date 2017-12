Dublu transplant în premieră naţională: rinichi şi pancreas

De mai bine de două luni, în Spitalul Clinic Judeţean Constanţa se află internată o tînără din Oradea care se luptă pentru a trăi. Alături de ea se află mama sa, care este dispusă să facă orice sacrificiu pentru a-şi ajuta fata bolnavă. Maria German are 29 de ani şi suferă de insuficienţă renală şi diabet, fiind insulinodependentă. Deşi a dus o viaţă care pare a fi cea a unui om sănătos - a urmat cursurile unei facultăţi, a cîştigat numeroase concursuri de muzică - Maria a fost mai tot timpul bolnavă. Din păcate, afecţiunile de care suferă au fost nemiloase şi singura şansă de a supravieţui este un dublu transplant: rinichi şi pancreas. “Am făcut o serie de analize şi am aflat că sîntem compatibile 50%. Şi cu tatăl ei este la fel. Am decis să îi donez eu un rinichi şi sînt dispusă să îi donez şi coadă de pancreas. Medicii au spus însă că ar fi foarte bine dacă se va găsi un pancreas compatibil care să provină de la o persoană aflată în moarte cerebrală. Cadrele medicale au spus că este foarte riscant şi că pot muri după o intervenţie chirurgicală atît de complicată. Deşi este compatibilă şi cu tatăl ei, noi am decis ca eu să fiu cea care se sacrifică. Chiar dacă unor li se va părea o gîndire dură, am luat această decizie pentru că soţul meu lucrează, eu fiind casnică şi nu putem risca să rămînem fără un sprijin financiar. Indiferent dacă eu voi supravieţui sau nu, Maria nu poate să rămînă pe drumuri”, a spus Lucreţia Gherman, mama Mariei. Tînăra a venit la spitalul din Constaţa după ce a fost internată în mai multe clinici din ţară. Medicii nu îi mai dădeau nicio şansă. În schimb, specialiştii constănţeni au refuzat să o lase să moară şi au decis să îi facă un dublu transplant, această intervenţie fiind în premieră pe ţară. “Am început pregătirile pentru operaţie, deoarece medicii ne-au anunţat că pe 5 mai va avea loc intervenţia chirurgicală. O parte dintre degetele de la mîini erau cangrenate şi medicii le-au amputat. Acum sper să se vindece cît mai repede, deşi ştiu că durează mai mult decît la alte persoane, deoarece am diabet. Nu îmi este teamă de operaţie, îmi este teamă pentru urmările acestei intervenţii chirurgicale. Este posibil ca organele transplantate să fie refuzate de corpul meu. Dar avem speranţă şi încredere în Dumnezeu şi în medicii de aici. Cu speranţă în suflet am venit aici”, a povestit Maria Gherman, privindu-şi degetele ciuntite de boală. Medicii spun că intervenţia va fi extrem de dificilă. “Pacienta este internată în spital de două luni. Nu am putut să o operăm pînă acum deoarece avea degetele cangrenate. Insuficienţa renală şi diabetul sînt destul de greu de controlat. Indicat ar fi ca pacienta să primească un rinichi din familie şi un pancreas compatibil de la o persoană aflată în moarte cerebrală. Sperăm ca pînă pe 5 mai să nu apară niciun fel de complicaţii şi să putem executa transplantul”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie, prof. univ. dr. Vasile Sîrbu.