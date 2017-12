Dublul constănţean Ion Efrim / Sergiu Bucur a câştigat Juniors Cup Mamaia IDU

Arena Centrală de la Clubul de Tenis Idu din Mamaia a găzduit, sâmbătă, finalele ediţiei a 19-a a turneului internaţional under 16 la tenis de câmp Juniors Cup Mamaia IDU 2012. Şcoala de tenis constănţeană a demonstrat încă o dată că se află pe un drum foarte bun, tenismanii de pe litoral fiind prezenţi în toate finalele, la simplu feminin şi masculin, dar şi în cele de dublu.

La simplu feminin, constănţenca Andrada Surdeanu a cedat în două seturi, 4-6, 1-6, în disputa cu Andreea Roşca, la capătul unei partide în care jucătoarea legitimată la LPS “Nicolae Rotaru” nu a putut trece peste o accidentare. „Adversara mea a avut o problemă medicală, iar eu am reuşit să-mi fac punctele. Este pentru prima oară când particip la acest turneu şi mă bucur că am câştigat“, a declarat Andreea Roşca, în vârstă de 13 ani, care are în palmares şi un titlu de campioană europeană obţinut la vârsta de 12 ani. „Din păcate nu am putut depăşi problemele medicale. Îi urez succes Andreei, iar data viitoare sper să mă simt mult mai bine şi să câştig. A fost un turneu greu, am ajuns până în finală, dar accidentarea şi oboseala au contat şi nu am mai avut forţă“, a precizat şi Andrada Surdeanu, pregătită la LPS “Nicolae Rotaru“ de tatăl său, profesorul Lucian Surdeanu. Aceeaşi deznodământ a avut şi finala de simplu masculin, constănţeanul Ion Efrim fiind învins de Andrei Crapcenco. Constanţa a obţinut totuţi un titlu la actuala ediţire, prin dublul format din Sergiu Bucur şi Ion Efrim, cei doi tensimeni fiind legitimaţi la CS Mamaia IDU. Echipa de antrenori de la CS IDU Mamaia este condusă de profesorii Adrian Bordei şi Damian Petcu.

Rezultatele finalelor - finală, feminin: Andreea Roşca (favorita nr. 3) - Andrada Surdeanu (Constanţa, nr. 2) 6-4, 6-1; masculin: Ion Efrim (Constanţa, nr. 3) - Andrei Crapcenco (nr. 2) 3-6, 5-7; dublu feminin: Bulgaru / Tudor (nr. 3) - Gună / Roşca (nr. 2) 5-7, 4-6; dublu masculin: Bucur / Efrim (nr. 1) - Gache / Tsoronis (nr. 2) 6-0, 6-1.