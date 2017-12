Ducesa de York, filmată luând mită

Ducesa de York a fost filmată când încerca să vândă favoarea de a facilita accesul unui om de afaceri către fostul său soţ, prinţul Andrew al Marii Britanii, cerând o jumătate de milion de lire unui reporter sub acoperire, potrivit săptămânalului britanic ”News of the World”. Sarah Ferguson a fost filmată, potrivit săptămânalului britanic, joi seara, când a primit 40.000 de dolari cash de la un reporter sub acoperire al ”News of the World”, susţinând că îi poate oferi acestuia acces direct către ducele de York. Tabloidul, care nu prezintă înregistrarea video, susţine că ducesa a promis că-l va prezenta pe falsul om de afaceri prinţului, reprezentant special al Marii Britanii pentru afaceri internaţionale. Întreaga discuţie între ducesă şi reporter a fost filmată. Aceasta a acceptat un avans de 40.000 de dolari cash şi a promis afaceristului că îi va deschide orice uşă. Deşi ducele de York, cel de-al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, nu ştie nimic despre înţelegere, ducesa i-a spus reporterului că acesta i-ar fi recomandat să ceară 500.000 de lire.

Ducesa s-a întâlnit cu falsul afacerist de două ori, prima dată la un hotel din New York şi apoi la un club exclusivist din Londra. După cea de-a doua întâlnire, Sarah Ferguson a fost condusă de reporter într-un apartament, unde au bătut palma pentru înţelegerea potrivit căreia ducesa trebuia să-l prezinte pe afacerist fostului său soţ. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze acuzaţiile publicate duminică de ”News of the World”. Potrivit ”News of the World”, ducesa ar mai fi primit bani pentru asemenea favoruri de la oameni de afaceri străini. Ducele şi ducesa de York au divorţat în 1996, dar au rămas prieteni apropiaţi. Potrivit publicaţiei britanice, în cadrul discuţiei cu aşa-zisul afacerist, ducesa a vorbit despre relaţia dintre ea şi fostul său soţ, spunând că sunt cel mai fericit cuplu divorţat.