Ducesa de York se scuză după ce documentarul despre orfelinate a ofensat Turcia

Sarah Ferguson şi-a cerut scuze public după ce documentarul despre orfelinatele din Turcia şi România i-a ofensat pe oficialii de la Ankara, care consideră că imaginea ţării lor, candidată la aderarea la UE, a fost pătată. În documentarul “Ducess and Daughters: Their Secret Mission”, filmat cu camera ascunsă, ducesa este deghizată cu perucă şi o eşarfă pe cap, în rolul unei persoane care întreprinde acte caritabile pentru orfelinatele din Turcia şi România. În timpul filmărilor, ducesa de York a fost însoţită în cîteva dintre orfelinate de fiicele sale, prinţesele Eugenie şi Beatrice. În documentarul incriminat, tratamentul copiilor este prezentat ca fiind dur. Copiii apar legaţi de paturi şi, în general, sînt neglijaţi de personalul orfelinatelor. “Nu sînt o persoană politică. Mă consider mai degrabă apolitică şi ecumenică”, a declarat ducesa de York pentru agenţia Reuters, într-un interviu dat după vizionarea filmului.

După reacţia autorităţilor turce, ducesa de York nu a întîrziat să îşi ceară scuze public. “Regret dacă i-am jignit în vreun fel. De asemenea, susţin declaraţia prim-ministrului britanic, dacă îndeplineşte criteriile de aderare, Turcia este binevenită în UE. Acest lucru înseamnă că trebuie să respecte şi drepturile copiilor”, a afirmat, în acelaşi interviu, Sarah Ferguson.