Duckadam, bucuros că a întâlnit medici excepţionali!

După intervenţia chirurgicală de vineri dimineaţă - la braţul care, după cum singur a spus, i-a adus şi bucurii, dar şi multe necazuri - efectuată de medici constănţeni la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, fostul portar al echipei de fotbal Steaua Bucureşti, Helmuth Duckadam, a plecat acasă optimist. El a fost externat sâmbătă dimineaţă din SCJU, bucuros că poate pleca acasă atât de repede şi că nu au apărut complicaţii. Duckadam a spus că se simte bine după operaţie: „Faptul că domnul doctor (dr. Marius Militaru - n.r.) îmi dă drumul acasă este un lucru pozitiv. Acum trebuie să continui tratamentul şi să mai fac nişte investigaţii la Bucureşti”, a declarat, sâmbătă, Duckadam, el ţinând să le mulţumească, încă o dată, medicilor care l-au tratat. „Tot răul spre bine, că s-a întâmplat aici, la Constanţa, unde am dat peste nişte medici excepţionali”, a mai spus Duckadam. Reamintim că el a chemat joi Ambulanţa pentru a fi transportat la spital după ce, în timp ce se afla cu fiica sa, de patru ani, pe faleza din Constanţa, fiind în vacanţă, a vrut să o ia în braţe, să o pună pe spate. Aşa cum a povestit vineri, s-a „forţat un pic şi, date fiind problemele anterioare pe care le-a avut la braţul drept, un cheag de sânge i-a blocat circulaţia la antebraţ”. Duckadam şi-a dat seama că este ceva în neregulă, dintr-o dată simţind dureri puternice la braţ, şi nici nu a mai simţit pulsul. Experienţele anterioare l-au dus cu gândul la noi probleme, aşa că a preferat să nu aştepte şi să meargă de urgenţă la medic. Helmuth Duckadam a fost transportat la Unitatea de Primire a Urgenţelor a SCJU, unde a primit primele îngrijri medicale, ulterior fiind transferat în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa. Potrivit medicilor, diagnosticul stabilit a fost insuficienţă arterială acută la antebraţul drept. Aşa cum a declarat, vineri, directorul medical al SCJU, dr. Cătălin Grasa, în cursul nopţii de joi spre vineri, pacientul a primit tratament şi a fost monitorizat, iar vineri dimineaţă a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe artera radială a braţului, pentru a fi îndepărtate cheagurile de sânge. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, dr. Marius Militaru, cel care a realizat intervenţia chirurgicală, apreciată ca fiind una de dificultate redusă în comparaţie cu cele care sunt, de fapt, realizate în Chirurgia Cardiovasculară, a declarat că, dacă nu s-ar fi intervenit în 4-6 ore de la ischemie, Duckadam putea să-şi piardă braţul. Operaţia de la Constanţa nu a fost singura, în 2009, fostul portar al echipei Steaua a suferit o operaţie de înlocuire a unui vas de sânge la mâna dreaptă, la Timişoara. Duckadam a făcut istorie după meciul câştigat de Steaua Bucureşti în Cupa Campionilor Europeni în 1986, la Sevilla, când a apărat patru penaltiuri, intrând în Cartea Recordurilor. De asemenea, tot cu echipa sa de suflet, Steaua Bucureşti, a mai cucerit două titluri de campion şi o Cupă a României. Are 133 de meciuri în prima ligă şi două selecţii la echipa naţională. Duckadam are 53 de ani şi este preşedinte onorific la Steaua Bucureşti.