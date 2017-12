Ducu Bertzi cîntă colinde la City Park

În primul său an pe piaţa constănţeană, City Park Mall îşi respectă blazonul şi petrece sărbătorile de iarnă în stil mare. După ce i-a surprins cu cadouri de Moş Crăciun pe copiii care i-au trecut pragul, City Park Mall a reuşit să le mai facă o surpriză constănţenilor. Pentru că spiritul Crăciunului înseamnă, înainte de toate, braduţi, colinde şi tradiţii, City Park Mall a găzduit, duminică seara, un concert susţinut de unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai folk-ului autohton, Ducu Bertzi. „City Park Mall s-a pregătit să petreacă sfîrşitul de an împreună cu toţi cei care ne vizitează în această perioadă, în jurul bradului înalt de 12 metri şi în sunetul muzicii lui Ducu Bertzi, un artist deosebit de talentat care şi-a făcut o adevărată tradiţie din concertele de colinde, prin care încîntă atît românii din ţară, cît şi cei de peste hotare, în luna decembrie. Anul acesta el a venit la Constanţa, pentru a marca primul Crăciun al City Park Mall, un Crăciun de neuitat\", a declarat directorul general al City Park Mall, Meir Maor. Cunoscutul interpret i-a întîmpinat pe iubitorii de colinde într-o atmosferă de mare sărbătoare şi le-a oferit momente unice la concertul susţinut alături de coruri de copii din Constanţa pe scena special amenajată la Lake Level. “Am fost foarte fericit să fiu alături de constănţeni cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Pentru mine, luna decembrie este una foarte plină şi tocmai de aceea, foarte frumoasă. Mă simt mîndru să fiu primul artist care susţine un recital de colinde la City Park Mall, care se bucură acum de prima sa iarnă. Le mulţumesc constănţenilor care au fost alături de mine şi am cîntat împreună cîteva dintre cele mai frumoase colinde româneşti”, a declarat Ducu Bertzi. “Ducu Bertzi este un artist cunoscut şi îndrăgit de un public de toate vîrstele. El este unul dintre muzicienii al cărui nume este asociat de oameni cu atmosfera de Crăciun, de căldură, de bucurie şi pace sufletească. Sîntem onoraţi că a ales să cînte la City Park Mall şi că se numără printre numele importante care au susţinut recitaluri aici, de la inaugurare şi pînă în prezent”, a arătat şi directorul de Marketing al Neocity Group, dezvoltatorul City Park Mall, Andreea Haşcu.