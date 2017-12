Duel acerb între Iordache şi Moinescu

Consiliul Local Medgidia s-a întrunit, luni seara, într-o şedinţă extraordinară, pentru a dezbate patru proiecte de hotărâri iniţiate de primarul Marian Iordache, propuneri care au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise. Primul punct aprobat a reprezentat cooperarea Consiliului Local Medgidia cu Fundaţia Star Hope, concretizată prin atribuirea autoturismului Volkswagen Transporter către fundaţie, în vederea asigurării transportului persoanelor cu dizabilităţi de pe raza municipiului Medgidia”. Potrivit primarului Iordache, subiectul a stârnit cele mai multe discuţii din partea consilierilor PDL. Contactat telefonic, liderul consilierilor democrat-liberali, Dumitru Moinescu, a declarat că a solicitat iniţiatorului introducerea unui amendament în proiect prin care maşina să fie folosită pentru toate cele 200 de persoane cu handicap, nu doar pentru şase, aşa cum s-a folosit până în prezent. În replică, primarul Iordache îi răspunde fostului edil că fundaţia Star Hope nu este vreun SRL prin care să se plimbe toate peroanele cu handicap. „Maşina este folosită de fundaţie pentru persoanele înregistrate la ea şi doar pentru cei care stau în căruciorul cu rotile. Alte persoane cu handicap care vor să fie transportate pot să se adreseze Primăriei”, a spus Iordache. Duelul dintre Moinescu şi Iordache a continuat pe marginea altei hotărâri, care vizează înfiinţarea unei pepiniere silvice pe o suprafaţă de 492.000 metri pătraţi de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). În acest caz, Moinescu a declarat că „tranzacţiile dintre PNL şi PSD au mers ca pe roate”. De partea cealaltă, primarul Medgidiei a spus că nu îl înţelege pe fostul primar de ce se opune acestui demers al CJC, chiar dacă administraţia de la Medgidia are o culoare politică, iar cea a CJC, alta. „CJC doreşte să înfiinţeze o pepinieră silvică pentru demararea programului de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie pe drumurile judeţene şi comunale. În acest sens am pus la dispoziţia CJC un teren neproductiv, care nu aducea niciun venit pentru Primărie”, a spus Iordache. În fine, duelul verbal dintre cei doi continuă prin cuvinte dure. Pe de o parte, Moinescu spune că „Primăria este o maşină bună, dar are un conducător care şi-a luat examenul de şofer pe bani”. Pe de altă parte, Iordache îi răspunde democrat - liberalului: „Poate dăm un examen împreună, ca să vedem cine ia notă mai mare. Oricum, el rămâne corigent pentru că, după numai patru ani de activitate ca primar, a îngropat Medgidia în datorii”.